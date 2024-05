Regolamento playoff Serie C primo turno nazionale, cosa succede in caso di parità: passa la testa di serie? Ci sono supplementari e rigori? I goal in trasferta valgono doppio?

I playoff di Serie C sono arrivati al primo turno della fase nazionale: il regolamento in caso di situazione di parità nel doppio confronto.

I playoff di Serie C sono arrivati al primo turno della fase nazionale. Martedì 14 maggio e sabato 18 maggio si giocheranno rispettivamente le gare d'andata e quelle di ritorno, con vista secondo turno nazionale e, quindi, semifinali e finali.

Queste sono gli accoppiamenti scaturiti dal sorteggio andato in scena domenica 12 maggio: Taranto-Vicenza, Juventus Next Gen-Casertana, Atalanta U23-Catania, Perugia-Carrarese e Triestina-Benevento.

Cinque sono le teste di serie che iniziano il proprio cammino dal primo turno nazionale: il Vicenza, la Carrarese e il Benevento (che hanno chiuso al terzo posto i rispettivi gironi), il Catania (vincitrice della Coppa Italia) e la Casertana (la migliore delle formazioni che hanno superato il secondo turno fase a gironi, in base alle classifiche della stagione regolare).

Ma come funziona il primo turno nazionale dei playoff di Serie C? Chi passa al turno successivo in caso di parità? Si qualifica la testa di serie, ci sono i tempi supplementari e i rigori o i goal in trasferta valgono doppio? Cosa dice il regolamento.