Serie C

Il regolamento completo dei playoff di Serie C: ci sono i tempi supplementari e i calci di rigore nella fase playoff nazionale e nella Final Four?

I playoff di Serie C per decidere l'ultima squadra promossa in Serie B sono un vero e proprio campionato a parte.

Dal primo turno fino ad arrivare alla finale, non è semplice stare al passo con il regolamento, specialmente in caso di parità al termine dei 90 minuti.

Tempi supplementari? Rigori? Chi passa il turno in a parità di goal? Tutto quello che dovete sapere.