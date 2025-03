Playoff Serie C 2025 regolamento e come funziona il tabellone: solo una squadra promossa in B

Una sola squadra potrà giocare in Serie B tramite i playoff di Serie C: vediamo in che modo sarà possibile ottenere la promozione.

La prima di ogni girone di Serie C giocherà la prossima Serie B, ma non solo. Come di consueto, infatti, anche la squadra vincitrice dei lunghi ed estenuanti playoff della C 2024/2025 potrà essere promossa in seconda serie.

In Serie C maggio fa rima con playoff, una lunga serie di partite da cui uscirà vincitrice solamente una squadra in grado di giocare la B 2025/2026 come in passato o per la prima volta nella sua storia.

Ma come funzionano i playoff di Serie C? Vediamo il regolamento e in che modo è composto il tabellone per l'ultima promossa in Serie B.