Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Casertana fansGetty Images
Claudio D'Amato

Playoff Serie C 2025/2026: data e orario delle partite del secondo turno fase girone

Serie C

La Lega Pro ha ufficializzato quando si giocano le partite valevoli per il secondo turno fase girone dei Playoff di Serie C: date e orario, il programma completo.

Pubblicità

Andato in archivio il primo turno, i Playoff di Serie C 2025/2026 proseguono col secondo della fase girone.


In campo coloro le quali hanno superato lo step iniziale, a cui si uniscono le quarte classificate di ciascun raggruppamento: quello A, il B e quello C.

Trattasi rispettivamente di Lecco, Campobasso e Cosenza, incluse nel lotto delle partecipanti insieme a Cittadella, Giana Erminio, Lumezzane, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Casarano, Casertana e Crotone.


La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle partite in programma (tutte in gara unica, con le formazioni di casa che passeranno anche pareggiando), tramite le quali sarà definito il quadro delle squadre qualificate alla fase nazionale.


Tutte le partite saranno trasmesse su Sky Sport e su NOW, mentre Lecco-Giana Erminio anche su Rai Play.

  • DATA E ORARIO PARTITE PLAYOFF GIRONE A

    Cittadella-Lumezzane, mercoledì 6 maggio ore 20

    Lecco-Giana Erminio, mercoledì 6 maggio ore 20:45

    • Pubblicità

  • DATA E ORARIO PARTITE PLAYOFF GIRONE B

    Campobasso-Pineto, mercoledì 6 maggio ore 20

    Juventus Next Gen-Pianese, mercoledì 6 maggio ore 20

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DATA E ORARIO PARTITE PLAYOFF GIRONE C

    Casertana-Crotone, mercoledì 6 maggio ore 20

    Cosenza-Casarano, mercoledì 6 maggio ore 20