Playoff Serie B 2026, quali squadre si qualificano? Come funziona e regolamento, non si giocano al 100%
QUANTE SQUADRE GIOCANO I PLAYOFF DI B?
Non è certo che i playoff vengano disputati, ma nel 99% dei casi sono andati in scena.
Se la prima e la seconda classifica della Serie B ottengono il pass diretto per la successiva annata di Serie A, in questo caso quella 2026/2027, lottano per l'ultimo posto promozione i team che hanno terminato la stagione dal terzo all'ottavo posto.
La terza e la quarta classificata accedono direttamente alla semifinale del tabellone playoff, mentre le squadre dal quinto all'ottavo posto giocano un turno preliminare per poter raggiungere la 3° e la 4° della graduatoria.
QUANDO I PLAYOFF NON SI GIOCANO?
L'equilibrio nelle zone alte della classifica di Serie B è sempre notevole e per questo motivo i playoff vengono quasi sempre disputati.
Qualora, però, la distanza tra terzo e quarto posto sia di 14 o più punti, la terza in classifica è promossa in Serie A al pari delle prime due, con i playoff che a questo punto non vengono disputati.
La regola dei 14 punti è data dal fatto che se la distanza tra terzo e quarto posto è così elevata, allora la terza merita di essere promossa in Serie A al pari della prima e della seconda in classifica.
PAREGGI, SUPPLEMENTARI E RIGORI
A seconda della fase dei playoff esiste un regolamento ben preciso.
Il turno preliminare tra quinta e ottava in classifica, così come quello tra sesta e settima, vede una partita unica in casa della quinta e della sesta: in caso di pari al 90' si disputano i supplementari. In caso di ulteriore pari passano quinta e sesta, non sono previsti rigori.
Le semifinali vedono di scena due partite andata e ritorno, con la prima prevista in casa della squadra che ha superato il turno precedente. In caso di stesso numero di reti tra le due sfide, passa la squadra che ha chiuso il campionato nella miglior posizione: non sono previsti supplementari o rigori.
La finale prevede due gare, una di andata e una di ritorno: la prima partita si gioca in casa della squadra con la peggior classifica nel campionato regolare. In caso di parità di reti al termine del match di ritorno è promossa in A la squadra che ha chiuso il campionato nella miglior posizione: non sono previsti supplementari o rigori, con una sola eccezione.Qualora le due finaliste abbiano terminato la Serie B a pari punti, allora si giocano i supplementari ed eventualmente anche i rigori per determinare l'ultima promossa nella A 2026/2027.
IL TABELLONE DELLA SERIE B 26/27
QUARTI PLAYOFF
5°-8° (1)
6°-7° (2)
SEMIFINALI PLAYOFF
3°-1 (3)
4°-2 (4)
FINALE PLAYOFF
(3)-(4)
