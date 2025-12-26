Playoff Serie B 2026, quali squadre si qualificano? Come funziona e regolamento, non si giocano al 100%

A seconda della fase dei playoff esiste un regolamento ben preciso.

Il turno preliminare tra quinta e ottava in classifica, così come quello tra sesta e settima, vede una partita unica in casa della quinta e della sesta: in caso di pari al 90' si disputano i supplementari. In caso di ulteriore pari passano quinta e sesta, non sono previsti rigori.

Le semifinali vedono di scena due partite andata e ritorno, con la prima prevista in casa della squadra che ha superato il turno precedente. In caso di stesso numero di reti tra le due sfide, passa la squadra che ha chiuso il campionato nella miglior posizione: non sono previsti supplementari o rigori.

La finale prevede due gare, una di andata e una di ritorno: la prima partita si gioca in casa della squadra con la peggior classifica nel campionato regolare. In caso di parità di reti al termine del match di ritorno è promossa in A la squadra che ha chiuso il campionato nella miglior posizione: non sono previsti supplementari o rigori, con una sola eccezione.

Qualora le due finaliste abbiano terminato la Serie B a pari punti, allora si giocano i supplementari ed eventualmente anche i rigori per determinare l'ultima promossa nella A 2026/2027.