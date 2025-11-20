Pubblicità
Iraq players celebrating
Francesco Schirru

Playoff Mondiali intercontinentali, regolamento e squadre: a marzo 2026 le ultime due qualificate extra-europee

A marzo si giocheranno i playoff europei, così come quelli a cui prenderanno parte le Nazionali del resto del continente: in palio gli ultimi posti nel Mondiale 2026.

L'allargamento del Mondiale a 48 squadre permetterà a diverse squadre di giocare il torneo più importante di tutti per la prima volta. Pensiamo a rappresentative come Capo Verde e Giordania, ma anche a quelle che potrebbero strappare il pass per la competizione nelle ultime gare disponibili: i playoff.

A marzo 2026 non si disputeranno solamente gli spareggi europei a cui prenderanno parte dodici squadre europee, ma bensì anche quelli intercontinentali presenti in Messico: a questi parteciperanno le migliori rappresentanti di Africa, Asia, Sudamerica, Oceania e Centro-America che non sono riuscite ad ottenere una qualificazione al Mondiale, ma hanno comunque avuto modo di essere subito dietro le dirette qualificate.

Sei squadre mondiali, ma non europee, giocheranno per gli ultimi due posti disponibili: a marzo si decide la storia del torneo. Così come quella delle Nazionali presenti.

  • CHI PARTECIPA AI PLAYOFF?

    Sei squadre prendono parte ai playoff intercontinentali per accedere ai Mondiali. 

    In particolare saranno presenti agli spareggi rappresentanti dell'Africa, Asia, Oceania e Sudamerica nel numero di uno, mentre il Centro-America potrà contare su due squadre. 

    Per quale motivo? La FIFA ha destinato tale numero alla CONCACAF perché i paesi organizzatori del Mondiale 2026 provengono proprio da tale federazione (Messico, Stati Uniti e Canada).

  • LE SQUADRE QUALIFICATE

    • Bolivia (Sudamerica, settimo posto nel girone)
    • Iraq (Asia, vincitore playoff quinta fase)
    • Nuova Caledonia (Oceania, seconda del terzo turno)
    • Giamaica e Suriname (migliori seconde del terzo turno)
    • Congo DR (Africa, vincitrice playoff secondo turno)
  • IL REGOLAMENTO DEI PLAYOFF

    Le sei squadre partecipanti vengono divise in due mini-fasi.

    Previste in gara unica secca, le partite si giocano in Messico tra Guadalajara e Monterrey, a tre mesi dalla Coppa del Mondo prevista anche in queste città.

    Le due squadre con ranking FIFA più alto si qualificano direttamente alle due finali, mentre le altre scendono in campo nelle semifinali per raggiungere l'ultimo atto dei playoff che varrà la qualificazione ai Mondiali 2026.

  • TABELLONE PLAYOFF INTERCONTINENTALI

    In attesa del sorteggio, il tabellone è così formato:

    Semifinale 1

    Bolivia - Suriname

    Semifinale 2

    Nuova Caledonia - Giamaica

    Finali

    Congo DR - Vincitrice Semifinale 2
    Iraq - Vincitrice Semifinale 1

