Playoff Mondiali intercontinentali, regolamento e squadre: a marzo 2026 le ultime due qualificate extra-europee

L'allargamento del Mondiale a 48 squadre permetterà a diverse squadre di giocare il torneo più importante di tutti per la prima volta. Pensiamo a rappresentative come Capo Verde e Giordania, ma anche a quelle che potrebbero strappare il pass per la competizione nelle ultime gare disponibili: i playoff.

A marzo 2026 non si disputeranno solamente gli spareggi europei a cui prenderanno parte dodici squadre europee, ma bensì anche quelli intercontinentali presenti in Messico: a questi parteciperanno le migliori rappresentanti di Africa, Asia, Sudamerica, Oceania e Centro-America che non sono riuscite ad ottenere una qualificazione al Mondiale, ma hanno comunque avuto modo di essere subito dietro le dirette qualificate.

Sei squadre mondiali, ma non europee, giocheranno per gli ultimi due posti disponibili: a marzo si decide la storia del torneo. Così come quella delle Nazionali presenti.