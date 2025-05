Più goal che partite, Gyokeres volto del trionfo dello Sporting CP: sarà un uomo mercato

Sporting CP vs Vitoria de Guimaraes

Con 39 goal ha trascinato lo Sporting CP alla vittoria del campionato: Viktor Gyokeres adesso si prepara a infiammare il prossimo calciomercato.

Il volto sorridente, l’esultanza più e più volte ripetuta in stagione e la gioia per la vittoria del campionato portoghese arrivata grazie al successo per 2-0 sul Vitoria Guimaraes nell’ultimo turno stagionale.

L’istantanea che meglio ritrae il trionfo in Liga portoghese dello Sporting Club de Portugal è quella che ritrae il viso di Viktor Gyokeres, autore nemmeno a dirlo della rete che ha chiuso definitivamente i conti, spazzando via i sogni di rimonta del Benfica.

L’attaccante svedese è stato il protagonista assoluto del trionfo in campionato dello Sporting Club de Portugal, squadra che ha trascinato al successo goal dopo goal, ben 39 solo in Liga.