Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti

Il suo nome compare sul tabellino una sola volta, ma Domenico Berardi (voto 8) è il vero protagonista della giornata: apre il match con un goal, poi realizza un tiro-cross che provoca l’autorete del raddoppio e mette in mostra numerose giocate che generano diverse occasioni per i neroverdi. Il numero 10 del Sassuolo è tornato, e le conseguenze si vedono tutte.

Koné (voto 7) fatica un po’ in avvio di partita, poi sfiora l’eurogoal, fermato solo da una super parata di Scuffet, ma si prende la soddisfazione di chiudere il match con la rete del tris.

Muric (voto 5) prova in tutti i modi a complicare la giornata ai suoi: innocente sul goal del Pisa, ma autore di troppe uscite a vuoto che fanno infuriare Grosso. Viene salvato dal VAR su un intervento che gli sarebbe costato un rosso diretto, annullato solo grazie alla posizione di offside dell’avversario.

VOTI SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6.5; Thorstvedt 6.5, Matic 6.5, Koné 7 (73' Lipani 6); Berardi 8 (84' Volpato sv), Pinamonti 5.5 (73' Moro 6), Laurienté 6.5 (73' Fadera 6). All. Grosso.