Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti

Mancava da novembre il successo esterno al Sassuolo, e non poteva arrivare in un momento più importante: vincere in trasferta in uno scontro diretto in chiave salvezza, dando una decisa spallata al campionato.
Il primo tempo vive di fiammate: il Pisa prova fin da subito a sbloccare il risultato, segnando anche sugli sviluppi di un corner, rete però annullata per fuorigioco di Bozhinov. Dalla metà della ripresa, però, prende vita lo show di Domenico Berardi. Il numero 10 del Sassuolo prima segna con un destro potente, poi crea un paio di occasioni di grande livello per i compagni e, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, causa l’autorete di Caracciolo che vale ai neroverdi un doppio vantaggio all’intervallo.
All’inizio della ripresa Gilardino effettua un triplice cambio e il match cambia subito volto: Aebischer riapre la gara con un destro imparabile dal limite, ma pochi minuti dopo Koné ristabilisce le distanze con un destro di prima intenzione, servito in area da Matic.
Sul finale gli ospiti rischiano di restare in dieci per un fallo da ultimo uomo di Muric su Durosinmi, ma il VAR segnala il fuorigioco dell’attaccante del Pisa. Al Garibaldi, dunque, termina 1-3.