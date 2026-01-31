Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Pisa Sassuolo Domenico BerardiGetty Images
Michael Baldoin

Pisa-Sassuolo 1-3, pagelle e tabellino: è tornato il vero Berardi, Aebischer illude, Koné chiude i conti

Il Sassuolo ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza e infligge un duro colpo ai toscani, sempre più in fondo alla classifica: al Garibaldi finisce 3-1 per la formazione di Grosso.

Pubblicità

Mancava da novembre il successo esterno al Sassuolo, e non poteva arrivare in un momento più importante: vincere in trasferta in uno scontro diretto in chiave salvezza, dando una decisa spallata al campionato.

Il primo tempo vive di fiammate: il Pisa prova fin da subito a sbloccare il risultato, segnando anche sugli sviluppi di un corner, rete però annullata per fuorigioco di Bozhinov. Dalla metà della ripresa, però, prende vita lo show di Domenico Berardi. Il numero 10 del Sassuolo prima segna con un destro potente, poi crea un paio di occasioni di grande livello per i compagni e, a pochi secondi dalla fine del primo tempo, causa l’autorete di Caracciolo che vale ai neroverdi un doppio vantaggio all’intervallo.

All’inizio della ripresa Gilardino effettua un triplice cambio e il match cambia subito volto: Aebischer riapre la gara con un destro imparabile dal limite, ma pochi minuti dopo Koné ristabilisce le distanze con un destro di prima intenzione, servito in area da Matic.

Sul finale gli ospiti rischiano di restare in dieci per un fallo da ultimo uomo di Muric su Durosinmi, ma il VAR segnala il fuorigioco dell’attaccante del Pisa. Al Garibaldi, dunque, termina 1-3.

  • PAGELLE PISA

    Tornato al goal in Serie A dopo oltre tre anni, Aebischer (voto 6.5) non basta a evitare il ko ai suoi.

    Durosinmi (voto 7) entra all’inizio della ripresa e trasforma la fase offensiva del Pisa: combatte, difende bene palla, crea occasioni e serve l’assist per il temporaneo 1-2. Poco dopo rischia di far restare gli avversari in dieci, ma viene fermato da un fuorigioco millimetrico. La sensazione è che Gilardino dovrà fare affidamento su di lui d’ora in avanti.

    Tante invece le insufficienze tra le fila nerazzurre, con Caracciolo (voto 5) che peggiora il quadro con un’autorete che mette in ginocchio la sua squadra sul finale del primo tempo.

    VOTI PISA (3-4-2-1): Scuffet 6.5; Canestrelli 5.5 (46' Leris 6), Caracciolo 5, Bozhinov 5; Touré 5, Marin 5 (46' Durosinmi 7), Aebischer 6.5, Angori 5.5 (85' Stengs sv); Moreo 5.5 (69' Stojikovic 6), Tramoni 5.5; Meister 5 (46' Loyola 6). All. Gilardino.

    • Pubblicità

  • PAGELLE SASSUOLO

    Il suo nome compare sul tabellino una sola volta, ma Domenico Berardi (voto 8) è il vero protagonista della giornata: apre il match con un goal, poi realizza un tiro-cross che provoca l’autorete del raddoppio e mette in mostra numerose giocate che generano diverse occasioni per i neroverdi. Il numero 10 del Sassuolo è tornato, e le conseguenze si vedono tutte.

    Koné (voto 7) fatica un po’ in avvio di partita, poi sfiora l’eurogoal, fermato solo da una super parata di Scuffet, ma si prende la soddisfazione di chiudere il match con la rete del tris.

    Muric (voto 5) prova in tutti i modi a complicare la giornata ai suoi: innocente sul goal del Pisa, ma autore di troppe uscite a vuoto che fanno infuriare Grosso. Viene salvato dal VAR su un intervento che gli sarebbe costato un rosso diretto, annullato solo grazie alla posizione di offside dell’avversario.

    VOTI SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6.5; Thorstvedt 6.5, Matic 6.5, Koné 7 (73' Lipani 6); Berardi 8 (84' Volpato sv), Pinamonti 5.5 (73' Moro 6), Laurienté 6.5 (73' Fadera 6). All. Grosso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO PISA-SASSUOLO 1-3

    Marcatori: 25' Berardi, 46' aut. Caracciolo, 51' Aebischer, 58' Koné

    PISA (3-4-2-1): Scuffet 6.5; Canestrelli 5.5 (46' Leris 6), Caracciolo 5, Bozhinov 5; Touré 5, Marin 5 (46' Durosinmi 7), Aebischer 6.5, Angori 5.5 (85' Stengs sv); Moreo 5.5 (69' Stojikovic 6), Tramoni 5.5; Meister 5 (46' Loyola 6). All. Gilardino.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 5; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 6.5, Doig 6.5; Thorstvedt 6.5, Matic 6.5, Koné 7 (73' Lipani 6); Berardi 8 (84' Volpato sv), Pinamonti 5.5 (73' Moro 6), Laurienté 6.5 (73' Fadera 6). All. Grosso.

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: 23' Thorstvedt, 62' Bozhinov, 64' Tramoni, 75' Touré, 79' Moro

    Espulsi: -

Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Inter crest
Inter
INT
0