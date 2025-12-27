Getty Images
Pisa-Juventus, perché i bianconeri hanno il lutto al braccio? Omaggio alla recente scomparsa
Pubblicità
JUVENTUS CON IL LUTTO AL BRACCIO
La Juventus gioca la partita odierna contro il Pisa con il lutto al braccio per omaggiare Maria Sole Agnelli, recentemente scomparsa all'età di 100 anni.
Sorella di Gianni Agnelli, l'Avvocato che ha rappresentato una parte fondamentale nella storia della Juventus, Maria Sole era nata a Villar Perosa nel 1925 ed aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso 9 agosto.
IL RICORDO DELLA JUVENTUS
Maria Sole Agnelli è scomparsa il 25 dicembre 2025, nel giorno di Natale. La Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha ricordato la donna, madre di cinque figli, con queste parole:
"La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera.
Sorella di Gianni e Umberto, Maria Sole ha incarnato con discrezione e fierezza i valori più profondi del Club: la dedizione, il legame indissolubile con il territorio e quella passione autentica che ha sempre unito la sua famiglia ai colori della maglia".
"Una delle immagini più belle che ci ha lasciato risale al maggio del 2016 quando partecipò, insieme agli otto bianconeri presenti dalla stagione 2011/2012, alla posa del quinto Scudetto consecutivo allo Juventus Museum.
La Contessa non è stata solo una spettatrice della leggenda juventina, ma una custode dei suoi ideali più puri. La sua presenza garbata e il suo spirito vivace resteranno per sempre impressi nel cuore di chiunque ami questi colori".
- PubblicitàPubblicità
LA VITA DI MARIA SOLE AGNELLI
Nel corso della sua vita, Maria Sole Agnelli ha svolto diverse attività, tra cui quella di sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno (dal 1960 al 1970).
Inoltre, Maria Sole Agnelli si è dedicata all'allevamento e all'addestramento di cavalli da competizione: alle Olimpiadi del 1972 il purosangue della sua scuderia, Woodland, ottenne la medaglia d'argento.
Sposata con il conte Ranieri Campello della Spina fino al 1959, anno dello stesso, divenne sindaca di Campello proprio in seguito alla scomparsa del coniuge, primo cittadino del paese. Nel 1960 si è risposata con il conte Pio Teodorani-Fabbri.
Dai due matrimoni sono nati i suoi cinque figli, di cui l'ultimo nel 1965.
Pubblicità