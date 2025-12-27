Pisa-Juventus, perché i bianconeri hanno il lutto al braccio? Omaggio alla recente scomparsa

Maria Sole Agnelli è scomparsa il 25 dicembre 2025, nel giorno di Natale. La Juventus, attraverso i propri canali ufficiali, ha ricordato la donna, madre di cinque figli, con queste parole:

"La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera.

Sorella di Gianni e Umberto, Maria Sole ha incarnato con discrezione e fierezza i valori più profondi del Club: la dedizione, il legame indissolubile con il territorio e quella passione autentica che ha sempre unito la sua famiglia ai colori della maglia".

"Una delle immagini più belle che ci ha lasciato risale al maggio del 2016 quando partecipò, insieme agli otto bianconeri presenti dalla stagione 2011/2012, alla posa del quinto Scudetto consecutivo allo Juventus Museum.

La Contessa non è stata solo una spettatrice della leggenda juventina, ma una custode dei suoi ideali più puri. La sua presenza garbata e il suo spirito vivace resteranno per sempre impressi nel cuore di chiunque ami questi colori".