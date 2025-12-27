Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Louis BuffonGetty Images
Francesco Schirru

Pisa-Juventus, in campo Louis Buffon: il figlio di Gigi sfida la vecchia squadra del padre

Nella partita di Pisa tra i padroni di casa e la Juventus dentro anche il figlio di Buffon, Louis: 17 anni, sta pian piano aggiungendo minuti nella sua prima stagione di Serie A.

Pubblicità

Tra i momenti più importanti di Pisa-Juventus c'è stato sicuramente l'ingresso in campo di Louis Buffon, figlio d'arte. Per chi ancora non lo avesse notato in terra toscana, si tratta ovviamente del figlio di Gigi, uno dei più importanti giocatori nella storia del calcio e ovviamente della stessa formazione bianconera, con cui ha fatto la storia a più riprese nel giro di due decenni.

Con il Pisa sotto in seguito all'autogoal del compagno Calabresi, Buffon è entrato sul terreno di gioco al posto dello stesso autore dell'autorete per provare a trovare il goal del pareggio. Un pareggio che non è arrivato.

Per Buffon, però, una chiamata importante da parte di mister Gilardino, compagno del padre durante la spedizione vincente al Mondiale 2006: 17 anni, Louis aveva giocato scampoli di partita anche contro Bologna, Inter e Lecce, aggiungendo alla sua crescita anche quella contro la Juventus. Settimana dopo settimana, il mister della squadra pisana dimostra di avere sempre più considerazione per il classe 2007.

  • TROPPO POCO PER METTERSI IN MOSTRA

    Nonostante stia aggiungendo minuti alla prima annata di Serie A, ottenendo così maggiore esperienza fondamentale alla sua età, Buffon non ha certo avuto abbastanza tempo per mettersi in mostra nella partita contro la Juventus.

    Entrato al minuto 84, Buffon ha giocato gli ultimi sei minuti senza riuscire a brillare, come del resto i compagni, colpiti anche dal 2-0 finale del solito Yildiz.

    Punta centrale, Buffon ha toccato solamente una manciata di palloni prima del triplice fischio finale.

    • Pubblicità

  • CONTRO IL PASSATO DI GIGI

    Gigi Buffon non fa più parte della Juventus oramai da diverso tempo, con la Nazionale azzurra come sua attuale casa lavorativa. Dal 2001 al 2021, escludendo una stagione al PSG, uno dei più importanti giocatori di tutti i tempi ha però rappresentato la squadra bianconera come pochi altri nella secolare storia di Madama, raggiungendo innumerevoli record e vincendo tutto a livello italiano, a più e più riprese.

    Stavolta, però, Gigi avrà pensato probabilmente solo al bene di Louis e non a quello della sua vecchia squadra: ok l'amore per i colori indossati a lungo, ma un goal del figlio sarebbe stato decisamente più importante rispetto ad una vittoria della Juventus, alla fine arrivata sul campo del Pisa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BUFFON NELLA REPUBBLICA CECA

    Nel 2025 Buffon è stato chiamato dalla rappresentativa giovanile della Repubblica Ceca, possibile in virtù della madre Alena Seredova, tra l'altro presente a Pisa per seguire il figlio dagli spalti dello Stadio Romeo Anconetani.

    Louis Thomas, che deve il suo secondo nome al portiere camerunense Thomas N'Kono, grande idolo del padre Gigi, ha già avuto modo di mettersi in mostra nell'Under 18 ceca e soprattutto nell'Under 19, tanto da aver segnato sei reti in appena sette gare.

    Il 2026 potrebbe portare Louis Thomas Buffon ad un maggiore ruolo nel Pisa e magari nell'Under 21 ceca, in attesa di scegliere il futuro in Nazionale maggiore: la Repubblica Ceca di mamma o l'Italia di papà.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Pisa crest
Pisa
PIS
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Lecce crest
Lecce
LEC
0