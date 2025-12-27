Pisa-Juventus, in campo Louis Buffon: il figlio di Gigi sfida la vecchia squadra del padre

Tra i momenti più importanti di Pisa-Juventus c'è stato sicuramente l'ingresso in campo di Louis Buffon, figlio d'arte. Per chi ancora non lo avesse notato in terra toscana, si tratta ovviamente del figlio di Gigi, uno dei più importanti giocatori nella storia del calcio e ovviamente della stessa formazione bianconera, con cui ha fatto la storia a più riprese nel giro di due decenni.
Con il Pisa sotto in seguito all'autogoal del compagno Calabresi, Buffon è entrato sul terreno di gioco al posto dello stesso autore dell'autorete per provare a trovare il goal del pareggio. Un pareggio che non è arrivato.
Per Buffon, però, una chiamata importante da parte di mister Gilardino, compagno del padre durante la spedizione vincente al Mondiale 2006: 17 anni, Louis aveva giocato scampoli di partita anche contro Bologna, Inter e Lecce, aggiungendo alla sua crescita anche quella contro la Juventus. Settimana dopo settimana, il mister della squadra pisana dimostra di avere sempre più considerazione per il classe 2007.