Pisa-Juventus, in campo Louis Buffon: il figlio di Gigi sfida la vecchia squadra del padre

Gigi Buffon non fa più parte della Juventus oramai da diverso tempo, con la Nazionale azzurra come sua attuale casa lavorativa. Dal 2001 al 2021, escludendo una stagione al PSG, uno dei più importanti giocatori di tutti i tempi ha però rappresentato la squadra bianconera come pochi altri nella secolare storia di Madama, raggiungendo innumerevoli record e vincendo tutto a livello italiano, a più e più riprese.

Stavolta, però, Gigi avrà pensato probabilmente solo al bene di Louis e non a quello della sua vecchia squadra: ok l'amore per i colori indossati a lungo, ma un goal del figlio sarebbe stato decisamente più importante rispetto ad una vittoria della Juventus, alla fine arrivata sul campo del Pisa.