Pisa-Genoa 1-2, pagelle e tabellino: Ekhator e Colombo decisivi, Canestrelli croce e delizia

Il Genoa batte in rimonta 2-1 il Pisa, sale a 39 punti e mette in ghiaccio la salvezza.
Il Grifone rischia grosso andando sotto per merito dell'inzuccata vincente di Canestrelli (su corner di Angori), ma ha la forza mentale e tecnica per ribaltare un match che consente ai ragazzi di De Rossi di vedere l'obiettivo dietro l'angolo.
A prendersi sulle spalle i liguri è la coppia d'attacco Colombo-Ekhator, con quest'ultimo bravo a scaricare in porta il sinistro valso il pareggio in chiusura di primo tempo e il collega di reparto a realizzare il calcio di rigore in avvio di ripresa concesso da Crezzini per un mani in area dell'autore del provvisorio vantaggio toscano (su un tiro di Baldanzi).
Il Pisa ci prova, il Genoa resiste e spinge sempre più sull'orlo della B la squadra di Hiljemark, mettendo in frigo uno champagne pronto per essere stappato.