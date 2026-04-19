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Colombo Pisa GenoaGetty Images
Claudio D'Amato

Pisa-Genoa 1-2, pagelle e tabellino: Ekhator e Colombo decisivi, Canestrelli croce e delizia

Serie A
Pisa vs Genoa
Pisa
Genoa

Ekhator e il rigore di Colombo ribaltano il Pisa (passato in vantaggio con Canestrelli), sempre più vicino alla retrocessione in B e che invece consente al Genoa di mettere in cassaforte la salvezza.

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Il Genoa batte in rimonta 2-1 il Pisa, sale a 39 punti e mette in ghiaccio la salvezza.

Il Grifone rischia grosso andando sotto per merito dell'inzuccata vincente di Canestrelli (su corner di Angori), ma ha la forza mentale e tecnica per ribaltare un match che consente ai ragazzi di De Rossi di vedere l'obiettivo dietro l'angolo.

A prendersi sulle spalle i liguri è la coppia d'attacco Colombo-Ekhator, con quest'ultimo bravo a scaricare in porta il sinistro valso il pareggio in chiusura di primo tempo e il collega di reparto a realizzare il calcio di rigore in avvio di ripresa concesso da Crezzini per un mani in area dell'autore del provvisorio vantaggio toscano (su un tiro di Baldanzi).

Il Pisa ci prova, il Genoa resiste e spinge sempre più sull'orlo della B la squadra di Hiljemark, mettendo in frigo uno champagne pronto per essere stappato.

  • PAGELLE PISA

    Canestrelli (6) la sblocca provocando poi però il rigore, male sia Calabresi che Caracciolo (5 ad entrambi), Moreo non si vede mai (5), Angori (6) assist-man ma sprecone quando si divora il possibile 2-0.

    VOTI PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5 (61' Vural 6), Caracciolo 5, Canestrelli 6; Touré 5,5 (70' Piccinini 6), Loyola 6 (56' Meister 5,5), Aebischer 6, Akinsanmiro 6 (61' Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5, Tramoni 5,5 (70' Durosinmi 6). All. Hiljemark.

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  • PAGELLE GENOA

    Ekhator e Colombo guidano il Grifone alla vittoria (7 e 7), bene la coppia di centrocampo Masini-Amorim (6,5 in tandem), Baldanzi (6,5) guadagna il penalty valso il successo. Bijlow (6,5) salva il Genoa sull'1-0.

    VOTI GENOA (3-4-1-2): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 5,5; Martin 6, Masini 6,5, Amorim 6,5 (78' Vitinha sv), Sabelli 5,5 (87' Otoa sv); Baldanzi 6,5 (65' Messias 6); Colombo 7 (78' Ekuban sv), Ekhator 7 (65' Onana 6). All. De Rossi.

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  • TABELLINO PISA-GENOA

    PISA-GENOA 1-2

    Marcatori: 19' Canestrelli (P), 41' Ekhator (G), 55' rig. Colombo (G)

    PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5 (61' Vural 6), Caracciolo 5, Canestrelli 6; Touré 5,5 (70' Piccinini 6), Loyola 6 (56' Meister 5,5), Aebischer 6, Akinsanmiro 6 (61' Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5, Tramoni 5,5 (70' Durosinmi 6). All. Hiljemark.

    GENOA (3-4-1-2): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigard 6, Vasquez 5,5; Martin 6, Masini 6,5, Amorim 6,5 (78' Vitinha sv), Sabelli 5,5 (87' Otoa sv); Baldanzi 6,5 (65' Messias 6); Colombo 7 (78' Ekuban sv), Ekhator 7 (65' Onana 6). All. De Rossi.

    Arbitro: Crezzini

    Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P)

    Espulsi: nessuno

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