Pioli in Arabia? L'ex allenatore del Milan è vicino all'Al-Ittihad

L'ex tecnico rossonero è ad un passo dalla formazione di Gedda che nei giorni scorsi si è separata da Gallardo.

Il futuro di Stefano Pioli sarà con ogni probabilità in Arabia Saudita. Come riferito da Sky, l'ex allenatore del Milan è il principale candidato a diventare il nuovo tecnico dell'Al-Ittihad.

Il club di Gedda, che ha scelto di separarsi Marcelo Gallardo, ha deciso di affondare il colpo per l'allenatore italiano, pronto dunque a rimettersi subito in corso dopo la conclusione della sua avventura al Milan.

La giornata di mercoledì, in tal senso, potrebbe essere decisiva per arrivare alla proverbiale fumata bianca e per consentire a Pioli di pianificare nel migliore dei modi la sua prima esperienza all'estero.