Pioli in Arabia Saudita, stipendio e contratto: ingaggio quadruplicato rispetto al Milan

Il tecnico italiano cambia campionato e continente per approdare in Arabia Saudita, all'Al-Ittihad di Kanté e Benzema.

Salutato il Milan e dopo essere accostato a club italiani ed esteri, alla fine Stefano Pioli ha scelto di accettare l'offerta saudita per allenare l'Al-Ittihad. Triennale e stipendio da urlo per il tecnico italiano, che guiderà la squadra di Benzema e Kantè.

Campioni del torneo saudita nel 2023, i gialloneri avranno dunque un allenatore italiano, il secondo nel paese dopo Roberto Mancini, commissario tecnico della rappresentativa locale che ha guidato nell'ultima Coppa d'Asia.

Per Pioli sarà la prima avventura lontano dall'Italia, dopo aver allenato nel corso del tempo non solo il Milan, ma anche square come Fiorentina e Lazio.