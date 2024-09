Niente Roma, Pioli sceglie l'Al-Nassr: contratto da 12 milioni a stagione, allenerà CR7

Pioli allenerà in Arabia Saudita: tutto fatto con l'Al-Nassr, oggi arriverà la firma del contratto. Tutti i dettagli.

Non c'è più nessun dubbio, Stefano Pioli diventerà il nuovo allenatore dell'Al Nassr, dove troverà Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic.

L'accordo con il club saudita è stato trovato sotto ogni aspetto e nelle prossime ore, come riferisce Sky Sport, l'ex tecnico del Milan volerà in Arabia per firmare il contratto ed iniziare la nuova avventura.

Pioli ha risolto le questioni contrattuali con il club rossonero, firmando la risoluzione consensuale (era legato al Milan fino al 2025).

Sfuma quindi per la Roma la possibilità di sostituire De Rossi con Pioli, che ha scelto di intraprendere una nuova esperienza fuori dall'Italia.