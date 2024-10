Stefano Pioli spiega la scelta di allenare in Arabia ed esalta Cristiano Ronaldo: "Ha l'entusiasmo di quando era ragazzino".

Dopo il ciclo quinquennale vissuto al Milan (impreziosito dalla vittoria dello Scudetto 2021/2022), Stefano Pioli è ripartito dall'Arabia.

Dalla scelta di dire sì all'Al-Nassr in molti sono rimasti sorpresi, ma in un'intervista concessa a 'Sportitalia' il tecnico ne ha approfittato per spiegarne la natura.

Pioli ha raccontato come è giunto a cambiare calcio e continente, esaltando inoltre Cristiano Ronaldo soprattutto fuori dal campo.