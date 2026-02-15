Goal.com
Stefano Silvestri

Pio Esposito in tribuna per Spezia-Frosinone il giorno dopo Inter-Juventus: "Che bella sorpresa!"

A segno nel Derby d'Italia, il centravanti dell'Inter ha scelto di trascorrere la domenica pomeriggio vedendo la sua ex squadra: si è recato al Picco per assistere alla gara di Serie B.

Pio Esposito non è uno di quelli che dimenticano da dove sono arrivati. Anche oggi che è uno dei protagonisti dell'Inter, più che mai lanciata verso la conquista dello Scudetto. Anche dopo aver deciso un Derby d'Italia.

Il centravanti dell'Inter ha deciso di trascorrere la domenica pomeriggio in maniera particolare, meno di 24 ore dopo essere andato a segno contro la Juventus: non facendo una passeggiata, nemmeno con una gita fuori porta o rilassandosi sul divano.

No, Pio si è recato a La Spezia. E ovviamente una motivazione c'è.

  • PIO ESPOSITO AL PICCO

    Spezia contro Frosinone: questo è uno dei posticipi della venticinquesima giornata di Serie B, iniziata venerdì sera. Gara interessante, nonostante una situazione diversissima di classifica, tra due squadre che qualche anno fa si giocavano una finale playoff.

    Pio c'è. Fotografi e telecamere lo hanno immortalato in tribuna, spettatore illustre della partita, nonostante arrivi dalle emozioni del pirotecnico Derby d'Italia vinto sabato sera contro la Juventus.

  • "CHE BELLA SORPRESA!"

    Anche lo Spezia ha pubblicato un'immagine di Esposito sui propri account social, non nascondendo la soddisfazione per la visita del centravanti interista:

    "Che bella sorpresa, Pio!".

  • PIO ESPOSITO ALLO SPEZIA

    Pio Esposito ha trascorso un biennio in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia: poco positiva dal punto di vista del rendimento realizzativo la prima stagione, strepitosa invece la seconda, con tanto di ritorno immediato nella prima squadra dell'Inter.

    Nel 2024/2025, Esposito è diventato davvero grande: 17 i goal segnati in 38 presenze nella stagione regolare, più altri due in quattro partite dei playoff. Uno di questi lo ha messo a segno nella finale di ritorno contro la Cremonese, che ha visto i grigiorossi tornare in Serie A e lo Spezia rimanere in Serie B. 

  • LE AMBASCE DELLE AQUILE

    Privo di un bomber come Pio, e passato a stagione in corso dalle mani di Luca D'Angelo a quelle di Roberto Donadoni, lo Spezia è costretto a vivere una stagione di sofferenza. I sogni di gloria della scorsa annata, insomma, sono ben lontani.

    Le Aquile sono in piena lotta per evitare uno degli ultimi tre posti, quelli cioè che condurranno dritti in Serie C, e se possibile uno degli altri due dei playout. Ma la sensazione è che sarà una dura lotta fino alla fine. Mentre il Frosinone, di scena oggi al Picco sotto gli occhi di Esposito, ha tutta l'intenzione di lottare per il ritorno in A dopo un biennio d'assenza.

0