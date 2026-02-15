Pio Esposito in tribuna per Spezia-Frosinone il giorno dopo Inter-Juventus: "Che bella sorpresa!"

Pio Esposito non è uno di quelli che dimenticano da dove sono arrivati. Anche oggi che è uno dei protagonisti dell'Inter, più che mai lanciata verso la conquista dello Scudetto. Anche dopo aver deciso un Derby d'Italia.
Il centravanti dell'Inter ha deciso di trascorrere la domenica pomeriggio in maniera particolare, meno di 24 ore dopo essere andato a segno contro la Juventus: non facendo una passeggiata, nemmeno con una gita fuori porta o rilassandosi sul divano.
No, Pio si è recato a La Spezia. E ovviamente una motivazione c'è.