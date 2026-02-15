Pio Esposito in tribuna per Spezia-Frosinone il giorno dopo Inter-Juventus: "Che bella sorpresa!"

Privo di un bomber come Pio, e passato a stagione in corso dalle mani di Luca D'Angelo a quelle di Roberto Donadoni, lo Spezia è costretto a vivere una stagione di sofferenza. I sogni di gloria della scorsa annata, insomma, sono ben lontani.

Le Aquile sono in piena lotta per evitare uno degli ultimi tre posti, quelli cioè che condurranno dritti in Serie C, e se possibile uno degli altri due dei playout. Ma la sensazione è che sarà una dura lotta fino alla fine. Mentre il Frosinone, di scena oggi al Picco sotto gli occhi di Esposito, ha tutta l'intenzione di lottare per il ritorno in A dopo un biennio d'assenza.