Pio Esposito e Zielinski decisivi contro la Juventus: il metodo Chivu sulla gestione della rosa premia l'Inter

E Zielinski? I continui guai fisici sono stati messi alle spalle, rispetto al ciclo Inzaghi l'impiego è costante e tra defezioni e forma ritrovata l'ex Napoli è tornato a fare ciò che maggiormente ha dimostrato di saper dispensare: giocare con qualità.

Nel centrocampo interista Piotr sembra perfetto, vuoi perché tratta il pallone con rispetto e talento, vuoi perché sa occupare tutte le caselle disponibili: l'infortunio di Calhanoglu ha portato Chivu a riaffidargli la regia e il polacco, tra goal capolavoro e brillantezza in mezzo al traffico, ha risposto presentissimo.

Il goal vittoria siglato contro la Juve (il quinto stagionale) accorpa un po' l'intero Zielo moment: forma smagliante nel controsterzare, doti tecniche da impazzire nel controllo ad accomodarsi la sfera e velocità d'esecuzione fulminante abbinata ad un tiro da sempre marchio di fabbrica del repertorio. Che dire, chapeau.

"Per ora è molto importante questa vittoria, ha giocato tutta la squadra, l'abbiamo meritata: godiamocela perché è tanta roba - ha dichiarato - Volevamo vincere, la Juve è una grande. Ma abbiamo sempre dimostrato di essere forti, godiamocela perché abbiamo vinto con una grande Juve".