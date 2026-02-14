Pio Esposito e Zielinski decisivi contro la Juventus: il metodo Chivu sulla gestione della rosa premia l'Inter

Non chiamatele alternative.
No, perché la notte di San Siro ha incoronato Francesco Pio Esposito e Piotr Zielinski ad attori protagonisti.
Inter-Juventus l'hanno decisa i loro goal, due che in estate sulla carta partivano dietro ai cosiddetti titolarissimi della vecchia guardia e che invece col passare dei mesi hanno scalato posizioni nelle gerarchie di Cristian Chivu.
Già, Chivu, colui che ha impresso sul progetto un nuovo corso basato su rotazioni e spazio per tutti, facendo sentire in prima linea anche chi - come ammesso dallo stesso polacco - fino alla scorsa stagione non sprizzava esattamente gioia da tutti i pori.