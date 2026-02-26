Pinsoglio ancora alla Juventus: ha rinnovato ufficialmente con i bianconeri

Dal 2017/2018 ad oggi Pinsoglio ha giocato appena sei partite con la Juventus, cinque delle quali nelle prime cinque annate e sempre in campionato.

Mai in campo in Europa o in Coppa Italia, Pinsoglio non è mai sceso in campo nel 2022/2023, nel 2024/2025 e nell'attuale annata, con l'ultimo gettone ufficiale arrivato nel 23/24.

Nel giro delle ultime quattro annate, dunque, l'estremo difensore della Juventus ha giocato solamente la sfida contro il Monza andata in scena nel 38esimo turno del 25 maggio 2024, quando è subentrato a Perin dopo il primo tempo.

"Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027" ha annunciato la squadra bianconera attraverso una nota sul proprio sito.