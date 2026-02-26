Goal.com
Pinsoglio JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Pinsoglio ancora alla Juventus: ha rinnovato ufficialmente con i bianconeri

Il terzo portiere della Juventus avrà questo ruolo anche nella prossima annata: in scadenza a giugno, ha prolungato il suo contratto con i bianconeri.

Carlo Pinsoglio ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2027. In scadenza il prossimo giugno, alla fine l'estremo difensore bianconero continuerà ancora come terzo portiere nella prossima annata, principalmente da uomo spogliatoio.

Nonostante non giochi praticamente mai, essendo attualmente dietro Di Gregorio e Perin, Pinsoglio rimane uno dei giocatori più amati tra i tifosi della Juventus, che vedono in lui una figura fondamentale extra-campo, legatissimo ai colori bianconeri.

Pinsoglio è cresciuto nella Juventus dal 2000 al 2010, per poi giocare da professionista altrove per sette anni: un decennio fa, nel 2017, il ritorno per far parte della prima squadra, in cui ha sempre militato fino ad oggi.

  • L'ANNUNCIO DELLA JUVENTUS

  • LE PARTITE CON LA JUVE

    Dal 2017/2018 ad oggi Pinsoglio ha giocato appena sei partite con la Juventus, cinque delle quali nelle prime cinque annate e sempre in campionato.

    Mai in campo in Europa o in Coppa Italia, Pinsoglio non è mai sceso in campo nel 2022/2023, nel 2024/2025 e nell'attuale annata, con l'ultimo gettone ufficiale arrivato nel 23/24. 

    Nel giro delle ultime quattro annate, dunque, l'estremo difensore della Juventus ha giocato solamente la sfida contro il Monza andata in scena nel 38esimo turno del 25 maggio 2024, quando è subentrato a Perin dopo il primo tempo.

    "Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027" ha annunciato la squadra bianconera attraverso una nota sul proprio sito.

  • ORA MCKENNIE. POI SPALLETTI

    La prossima settimana dovrebbe essere annunciato un altro rinnovo, ovvero quello di McKennie: tra i migliori durante questa annata, il centrocampista texano dovrebbe firmare il prolungamento contrattuale fino al 2030.

    Sarà poi la volta di Luciano Spalletti, anch'esso in scadenza: la priorità della Juventus è l'accesso alla prossima Champions League, ma parallelalmente la primavera sarà la stagione in cui verrà, a meno di sorprese, annunciato anche il prolungamento del mister toscano.

