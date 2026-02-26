Pinsoglio ancora alla Juventus: ha rinnovato ufficialmente con i bianconeri

Carlo Pinsoglio ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2027. In scadenza il prossimo giugno, alla fine l'estremo difensore bianconero continuerà ancora come terzo portiere nella prossima annata, principalmente da uomo spogliatoio.
Nonostante non giochi praticamente mai, essendo attualmente dietro Di Gregorio e Perin, Pinsoglio rimane uno dei giocatori più amati tra i tifosi della Juventus, che vedono in lui una figura fondamentale extra-campo, legatissimo ai colori bianconeri.
Pinsoglio è cresciuto nella Juventus dal 2000 al 2010, per poi giocare da professionista altrove per sette anni: un decennio fa, nel 2017, il ritorno per far parte della prima squadra, in cui ha sempre militato fino ad oggi.