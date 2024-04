Pierre Sage ha risvegliato il Lione: il club paga 25.000 euro di multa ogni giornata, ma vale la rinascita

Sage non ha il patentino e per questo motivo il Lione paga continuamente una multa. Intanto, però, è arrivata la finale di Coppa di Francia.

Sono passati anni su anni da quando il Lione dominava la Ligue 1. Sostituita dal PSG come regina assoluta di Francia, l'OL ha vissuto un periodo difficile soprattutto a inizio 2023/2024. Una partenza negativa da record che sembrava poter portare una continua lotta per non retrocedere.

Prima Blanc e dunque Fabio Grosso sono stati esonerati dal Lione, fino a quando in panchina non è arrivato Pierre Sage. Un allenatore trovato in casa, classe 1979, che non aveva mai guidato nemmeno una squadra professionistica, giudicato però "il miglior cervello dell'Accademia'.

Con Sage, tutto è cambiato. Attualmente il Lione si trova a metà classifica in Ligue 1, ma soprattutto ha raggiunto la finale di Coppa di Francia dopo aver sconfitto il Valenciennes per 3-0 nella semifinale del torneo.