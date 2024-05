Picerno-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Crotone di scena a Picerno: il primo turno dei playoff inizia al Curcio.

Una delle big del girone C contro una delle sorprese in assoluto della stagione di Serie C NOW. I playoff verso la Serie B partiranno dal Donato Curcio, con il match fra Picerno e Crotone.

Pitagorici che arrivano all’appuntamento con l’obbligo di vincere per superare il turno: in virtù del miglior posizionamento in classifica, al Picerno per superare il turno basta un pari.

Crotone, dunque, a caccia dell’impresa per superare il primo scoglio sulla rotta che conduce alla promozione in Serie B.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.