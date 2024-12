Phil Foden, Jamal Musiala, Lamine Yamal e i sei giocatori che debuttano nella shortlist del FIFPRO Men's World 11

GOAL analizza i sei candidati presenti per la la prima volta nel World 11 FIFPRO: i 6 'big' che debuttano nell'elenco per la vittoria finale del 2024.

Negli ultimi anni, il mondo del calcio si è goduto tanti giocatori di alto livello che si sono espressi al massimo per un lungo periodo. Nella lista dei FIFPRO Men's World 11 shortlist di quest'anno ci vari candidati con diversi riconoscimenti in bacheca. Ma ad un certo punto, è tempo di emergere per la nuova generazione.

Per alcuni, come Phil Foden, la prima nomination è forse arrivata un po' tardi. Ma per la maggioranza dei sei candidati in lista per la prima volta sembra davvero essere esattamente il momento giusto, con un futuro roseo davanti.

A nessun candidato è garantito un posto tra gli undici vincitori finali, ovviamente (i vincitori del 2024 saranno svelati la prossima settimana). Ma dando uno sguardo alle età, tra i 17 e i 24 anni, il pensiero comune è che la lista selezionata potrebbe essere quella che gareggierà per il premio nel prossimo futuro.

GOAL analizza i candidati alla prima nomination per il FIFPRO Men's World XI, come sono arrivati qui, e perché potrebbero essere nuovamente selezionati in futuro.