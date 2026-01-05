Petardo colpisce il guardalinee ed esplode stordendolo: Roma multata

La Roma è stata multata di 20.000 euro per quanto successo nella partita dell'ultimo turno di campionato. I suoi sostenitori, infatti, hanno lanciato un petardo sul terreno di gioco, a pochi minuti dalla conclusione del match perso contro l'Atalanta. Un petardo che ha colpito il piede del guardalinee Cecconi, per poi esplodere a circa un metro di distanza.

"Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo che colpiva un Assistente a un piede, senza conseguenze lesive e, successivamente scoppiando a un metro di distanza, lo stordiva momentaneamente" la nota del giudice sportivo a proposito di quanto successo.

Dopo il lancio del petardo, l'arbitro Fabbri ha interrotto il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni del collega: "Nel caso andiamo negli spogliatoi, non me ne frega nulla" le parole del direttore di gara, mentre Cecconi faceva segno di come fosse tutto ok e dunque potesse tranquillamente continuare nonostante lo stordimento iniziale.

La Roma è stata multata inoltre di ulteriori 4.000 euro per il lancio di fumogeni durante la partita.