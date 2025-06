Pescara-Ternana dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Pescara vs Ternana

Serie C

All'Adriatico-Cornacchia si decide l'ultima promozione in Serie B: Pescara e Ternana di nuovo di fronte dopo l'1-0 abruzzese dell'andata.

La notte della verità. Pescara e Ternana si ritrovano di nuovo una contro l'altra, questa volta senza più possibilità di appello, nel ritorno della finale playoff di Serie C: una delle due verrà promossa in Serie B, l'altra dovrà giocare la Serie C anche il prossimo anno.

Favorito è il Pescara, che nella gara d'andata giocata a Terni si è imposto per 1-0 grazie a una rete segnata nel finale da Letizia. Ciò significa che la Ternana dovrà imporsi con due reti di scarto all'Adriatico-Cornacchia per andare diretttamente in Serie B.

In caso di successo umbro con una sola rete di scarto con qualsiasi punteggio (dunque 0-1, 1-2, 2-3 eccetera), la sfida di ritorno proseguirà con la disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

