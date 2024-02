Pescara-SPAL dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida delicata all’Adriatico nel turno infrasettimanale di Serie C: la SPAL rende visita al Pescara.

Grande blasone in campo nel turno infrasettimanale di Serie C Now. All’Adriatico va in scena la sfida fra il Pescara e la SPAL.

Momento delicato per entrambe in classifica: abruzzesi reduci dal pesante ko subito a Gubbio: il 4-0 ricevuto ha lasciato i biancazzurri lontani dal terzo posto del girone B.

La SPAL, invece, nell’ultima gara ha piegato la Recanatese, ma resta ancora in piena zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.