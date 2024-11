Pescara sconfitto, Baldini non le manda a dire: "Brosco non può fare il centravanti: se continua va fuori dai cog***ni"

Silvio Baldini show dopo il k.o. del Pescara contro il Pineto: "Si può perdere una gara, ma la faccia no. Brosco in attacco? Non deve farlo più".

Secondo passo falso nel girone B di Serie C per il Pescara di Silvio Baldini, sconfitto in casa dal Pineto (che peraltro aveva eliminato i biancazzurri dalla Coppa Italia di categoria) ma comunque sempre in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul duo Ternana-Entella.

Un risultato accettato dal tecnico, furioso però per un altro aspetto: l'atteggiamento del difensore e capitano Riccardo Brosco, ammonito nel finale e costretto a saltare il prossimo incontro per scontare un turno di squalifica.

Nel mirino di Baldini la scelta, da parte del giocatore, di passare gli ultimi minuti in attacco per cercare di recuperare il punteggio nonostante l'inferiorità numerica, arrivata al 53' per l'espulsione comminata al portiere Plizzari. Un comportamento che ha compromesso gli equilibri in campo della squadra abruzzese.