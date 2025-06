Il Pescara fa festa: promosso in Serie B dopo 4 anni

Il Pescara, aggiudicandosi la doppia finale Playoff contro la Ternana, festeggia il ritorno in Serie B dopo 4 stagioni. Plizzari eroe all'Adriatico.

A Pescara scoppia la festa.

Abruzzesi di nuovo in Serie B dopo 4 anni grazie al trionfo sancito dalla doppia finale dei Playoff di C contro la Ternana, che ha portato in dote la promozione della squadra di Silvio Baldini in seguito alla vittoria ai rigori all'Adriatico con un Alessandro Plizzari paratutto in versione Superman.

Campionato altalenante, poi un mini-torneo da protagonista assoluta: ecco come il club del patron Daniele Sebastiani, unendo orgoglio e carattere, è riuscito a tagliare un traguardo che durante la stagione era divenuto quasi un miraggio.