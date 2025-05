Pescara-Cerignola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

All’Adriatico in palio il pass per la finale: il Pescara deve gestire, Cerignola a caccia dell’impresa. Formazioni, canale tv e streaming.

Sarà lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia la cornice in cui Pescara e Audace Cerignola si giocheranno la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C NOW. In Abruzzo andrà in scena gara-2: nei 90 minuti del Monterisi, affermazione netta della squadra di Baldini, che ha superato per 4-1 quella di Giuseppe Raffaele. Audace, dunque, chiamato all’impresa: per arrivare alla finale servirà una vittoria con quattro reti di scarto, mentre il Pescara dovrà semplicemente gestire il vantaggio maturato in trasferta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.