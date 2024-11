Perugia-Ternana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Super derby umbro al Curi: Abate sfida Zauli, è grifo contro fere nella domenica di Serie C NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Super partita nella domenica di Serie C NOW. Allo stadio Renato Curi, infatti, andrà in scena il derby umbro fra Perugia e Ternana.

Momenti molto diversi per le formazioni di Zauli, da poco subentrato sulla panchina biancorossa, e Abate, da inizio stagione in sella a quella rossoverde.

Il Perugia, infatti, non vince da quattro gare, con due sconfitte e un pari nelle ultime tre e i playoff distanti già 3 punti.

Ternana, invece, che si è riavvicinata alla vetta sabato scorso: Cicerelli è compagni sono terzi, a -2 dalla Torres e -3 dal Pescara capolista.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.