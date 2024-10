Perugia-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Lunch match per umbri e giovani rossoneri: al Curi Bonera cerca la svolta, Formisano a caccia di conferme.

Momento molto diverso per Perugia e Milan Futuro che si affrontano allo stadio Renato Curi nella giornata numero 11 del campionato di Serie C NOW.

Fase positiva per i biancorossi: la vittoria di Ascoli ha permesso l’aggancio alla zona playoff e ha dato fiducia agli umbri di Formisano, che contro il Milan Futuro vogliono conferme.

Estrema difficoltà, invece, per i ragazzi di Bonera, attualmente ultimi in classifica con soli sei punti conquistati fino a qui.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.