Perugia-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Perugia vuol riscattarsi dopo il ko con la Torres, la Juventus Nex Gen allungare la striscia positiva.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus Next Gen giocherà a Perugia nella domenica pomeriggio di Serie C. I giovani bianconeri saranno ospiti degli umbri per allungare la striscia positiva aperta: 9 risultati utili consecutivi per Sekulov e compagni, attualmente in piena zona playoff.

Il Perugia, invece, è reduce dal pesante ko contro la Torres e punta al riscatto di fronte al proprio pubblico.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.