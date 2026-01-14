Pubblicità
Ivan Perisic PSV
Michael Baldoin

Perisic può tornare all'Inter? L’idea per sostituire Dumfries e la risposta del PSV

I nerazzurri pensano realmente all'opportunità di riportare in Italia l’esterno croato per sostituire l’infortunato Dumfries: contatto con il giocatore e la risposta del club olandese.

L'Inter resta molto attenta sul mercato, alla ricerca della soluzione migliore per rinforzare la corsia di destra dopo l’infortunio prolungato di Denzel Dumfries.

Luis Henrique, arrivato in estate, fin qui non ha convinto appieno, e i nerazzurri puntano a individuare l’occasione migliore in termini di qualità-prezzo, senza trascurare l’esperienza.

Per questo, dalle parti di Appiano Gentile è tornato di moda il nome di un grande ex: Ivan Perisic, attualmente al PSV. 

La trattativa resta complicata e il club olandese ha già dato la sua risposta in merito a una possibile cessione dell’esterno croato.

  • IDEA CONCRETA PER L'INTER

    Dopo il no ricevuto da Cancelo, l’Inter è tornata alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra.

    In questi giorni si sono fatti diversi nomi, ma i nerazzurri non puntano a investimenti importanti: l’obiettivo è individuare colpi a basso costo o in prestito.

    L’ultima idea porta a un possibile ritorno di Perisic, un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente e molto amato dai tifosi, capace di garantire al contempo qualità ed esperienza.

  • IL TENTATIVO: LA CHIAMATA AL GIOCATORE

    I nerazzurri non si sono limitati a un semplice sondaggio, ma hanno contattato direttamente il giocatore.

    Perisic, che il prossimo 2 febbraio compirà 37 anni, avrebbe aperto le porte a un possibile ritorno in Italia, dove con la maglia dell’Inter ha collezionato oltre 200 presenze tra il 2015 e il 2022.

  • LA RISPOSTA DEL PSV

    Dopo aver sondato la disponibilità del giocatore e ricevuto segnali positivi, l’Inter ha avviato i primi contatti con il suo club di appartenenza.

    Il PSV, però, sembra irremovibile: Perisic non è in vendita.

    La pista, dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, appare difficilmente percorribile.

  • GLI ALTRI NOMI IN LISTA

    Non solo grandi ritorni come Cancelo, ormai ufficialmente al Barcellona, e Perisic, con il PSV restio a cedere il giocatore: l’Inter valuta anche altri profili.

    Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni del Nottingham Forest su Frattesi, i nerazzurri hanno sondato uno scambio con l’ex Bologna Dan Ndoye, ricevendo però risposta negativa.

    Tra gli altri nomi emersi negli ultimi giorni ci sono Roger Fernándes dell’Al-Ittihad e Molina dell’Atletico Madrid, ma per il momento non sono stati avviati contatti né con i giocatori né con i rispettivi club.

    L’idea della società meneghina è dunque di attendere, per capire se nel mercato si presenteranno opportunità interessanti.

