Perisic può tornare all'Inter? L’idea per sostituire Dumfries e la risposta del PSV

L'Inter resta molto attenta sul mercato, alla ricerca della soluzione migliore per rinforzare la corsia di destra dopo l’infortunio prolungato di Denzel Dumfries.
Luis Henrique, arrivato in estate, fin qui non ha convinto appieno, e i nerazzurri puntano a individuare l’occasione migliore in termini di qualità-prezzo, senza trascurare l’esperienza.
Per questo, dalle parti di Appiano Gentile è tornato di moda il nome di un grande ex: Ivan Perisic, attualmente al PSV.
La trattativa resta complicata e il club olandese ha già dato la sua risposta in merito a una possibile cessione dell’esterno croato.