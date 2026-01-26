Goal.com
Nino Caracciolo

Perisic, Luis Henrique e il piano nerazzurro: cosa manca per rivedere il croato all’Inter

I nerazzurri spingono per riportare a Milano Perisic: il PSV potrebbe dare il via libera in caso di eliminazione dalla Champions. Ai titoli di coda dopo appena sei mesi l’avventura di Luis Henrique alla corte di Chivu.

Porte girevoli sulla fascia destra dell’Inter. In questi ultimi giorni di trattative a gennaio gli uomini mercato nerazzurri sono al lavoro per colmare il vuoto sull’out di destra, una priorità in vista della seconda parte di stagione.

Una lacuna dettata dall’infortunio che tiene ai box Dumfries e che è divenuta una vera e propria voragine visto che in rosa non c’è nessun elemento capace di non farlo rimpiangere.

Il prescelto per sostituirlo, il brasiliano Luis Henrique, ha infatti deluso tanto che i nerazzurri sono al lavoro per riportare a Milano Ivan Perisic. Ma che punto è l’operazione?

  • PERISIC-INTER: ATTO TERZO?

    L’Inter vuole Ivan Perisic e il croato vuole tornare in nerazzurro per chiudere la carriera nella squadra dove ha vissuto gli anni migliori del suo percorso. Perisic (36 anni) ha giocato nell’Inter dal 2015 al 2019 per la prima volta, per poi – dopo la stagione 2019/2020 vissuta al Bayern Monaco – tornare in nerazzurro fino all’annata 2021/2022.

  • È IL PRESCELTO DI CHIVU

    Chivu conosce molto bene Perisic e lo ha individuato come il rinforzo giusto per la fascia destra dell’Inter. Il croato porterebbe esperienza e personalità in un ambiente che conosce benissimo e dove è ancora molto amato. L’allenatore dell’Inter sta spingendo molto con la società affinché l’affare vada in porto.

  • CHAMPIONS DECISIVA PER L’AFFARE

    Ma cosa manca per rivedere Perisic all’Inter? Fino a questo momento il PSV, club a cui Perisic è legato da un contratto fino al 2027, si è opposto alla cessione del calciatore. La priorità della società olandese è quella di proseguire il cammino in Champions League e Perisic è considerato fondamentale per raggiungere l’obiettivo. 

    Il PSV si giocherà l’accesso ai playoff di Champions nell’ultima giornata contro il Bayern Monaco: in caso di eliminazione allora gli olandesi potrebbero lasciar partire Perisic direzione milano.

  • BOCCIATO LUIS HENRIQUE

    Il piano dell’Inter è chiaro: riportare a Milano Perisic e cedere Luis Henrique al miglior offerente. La sostituzione dopo 32 minuti nella sfida contro il Pisa ha fin da subito assunto i contorni della bocciatura per il brasiliano, arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia con tante aspettative però tutte deluse. 

    Su di lui adesso c’è il Besiktas, con l’Inter pronta a cederlo per rientrare anche economicamente da un affare che si è rivelato fallimentare sotto tutti i punti di vista.

