Perisic, Luis Henrique e il piano nerazzurro: cosa manca per rivedere il croato all’Inter

Porte girevoli sulla fascia destra dell’Inter. In questi ultimi giorni di trattative a gennaio gli uomini mercato nerazzurri sono al lavoro per colmare il vuoto sull’out di destra, una priorità in vista della seconda parte di stagione.

Una lacuna dettata dall’infortunio che tiene ai box Dumfries e che è divenuta una vera e propria voragine visto che in rosa non c’è nessun elemento capace di non farlo rimpiangere.

Il prescelto per sostituirlo, il brasiliano Luis Henrique, ha infatti deluso tanto che i nerazzurri sono al lavoro per riportare a Milano Ivan Perisic. Ma che punto è l’operazione?