Perin salta il Mondiale per Club: il portiere della Juventus si è operato, i tempi di recupero

Brutte notizie per Perin che sarà costretto a dare forfait negli Stati Uniti: la Juventus ha comunicato quanto dovrà restare fermo.

La Juventus ha concluso il campionato ma non la sua stagione visto che tra poche settimane inizierà il Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove parteciperà insieme all'Inter come unica squadra italiana.

Non potrà essere presente Mattia Perin, che si ferma per infortunio. Il portiere italiano è stato sottoposto ad un'operazione come annunciato dal club bianconero e i tempi di recupero non gli consentiranno di giocare al Mondiale.

Di seguito la nota ufficiale della Juventus con i dettagli sull'operazione e i tempi di recupero prima che possa rientrare a disposizione.