Peretz sfida l'Italia con Israele: ha giocato in Serie A col Venezia

Italia vs Israele

Gli Azzurri sfidano Israele, ovvero la squadra dove gioca Peretz: in Serie A ha vissuto una stagione complicata con la maglia del club lagunare

L'Italia che scende in campo questa sera a Udine contro Israele, avrà modo di fronteggiare una vecchia conoscenza della nostra Serie A, seppur mai in grado di lasciare propriamente il segno tra i confini nostrani.

Tra le fila di Israele, infatti, si segnala la presenza di Dor Peretz, centrocampista classe 1995, che in Italia ha giocato una sola stagione (la 2021/22) vestendo la maglia del Venezia.

Un'esperienza tutt'altro che memorabile per il centrocampista che questa sera sfiderà proprio quell'Italia nella quale non è riuscito ad affermarsi come avremmo voluto.