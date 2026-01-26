Goal.com
Parma Calcio 1913 v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Claudio D'Amato

Perché Zaniolo non gioca titolare Verona-Udinese? Infortunio, turnover o scelta tecnica? Le formazioni ufficiali

Nicolò Zaniolo assente dalla formazione ufficiale con cui l'Udinese sfida il Verona: perché il fantasista non gioca al Bentegodi.

Nicolò Zaniolo non gioca Verona-Udinese.

Il nome del fantasista non compare nelle formazioni ufficiali del monday night del Bentegodi, dove la squadra di Runjaic si presenta priva del proprio numero 10.

Come mai? Zaniolo è in panchina?

  • PERCHÉ ZANIOLO NON GIOCA VERONA-UDINESE

    Zaniolo salta Verona-Udinese causa infortunio: l'ex Roma è stato operato al ginocchio, ragion per cui - dopo essere stato assente contro l'Inter per squalifica - con l'Hellas non siede neanche in panchina.

  • QUANDO TORNA ZANIOLO DALL'INFORTUNIO?

    Zaniolo, operato il 12 gennaio in artroscopia al ginocchio destro per una pulizia del menisco, dovrebbe tornare in campo ad inizio febbraio.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA-UDINESE

    VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti.

    UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. All. Runjaic.

0