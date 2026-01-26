Perché Zaniolo non gioca titolare Verona-Udinese? Infortunio, turnover o scelta tecnica? Le formazioni ufficiali

Nicolò Zaniolo non gioca Verona-Udinese.
Il nome del fantasista non compare nelle formazioni ufficiali del monday night del Bentegodi, dove la squadra di Runjaic si presenta priva del proprio numero 10.
Come mai? Zaniolo è in panchina?
Zaniolo salta Verona-Udinese causa infortunio: l'ex Roma è stato operato al ginocchio, ragion per cui - dopo essere stato assente contro l'Inter per squalifica - con l'Hellas non siede neanche in panchina.
Zaniolo, operato il 12 gennaio in artroscopia al ginocchio destro per una pulizia del menisco, dovrebbe tornare in campo ad inizio febbraio.
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. All. Zanetti.
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. All. Runjaic.