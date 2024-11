Perché Zaccagni non viene convocato nell'Italia: trascina la Lazio, ma Spalletti non lo chiama dagli Europei

Decisivo contro Cagliari e Monza, l'esterno è rimasto nuovamente fuori dalla lista dei convocati. Ma il ct aveva già espresso il proprio pensiero.

Mattia Zaccagni l'ha rifatto. Altro goal decisivo, questa volta su azione e dopo aver già colpito un palo in precedenza, e altri tre punti regalati di forza a una Lazio che, dall'alto dei suoi 25 punti, non smette di stupire.

La partita di Monza, vinta per 1-0 dalla squadra di Marco Baroni, ha seguito di un paio di giorni la divulgazione dell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per le prossime due partite dell'Italia: quella di giovedì in casa del Belgio, quindi quella di domenica contro la Francia.

Nell'elenco, ancora una volta, non compare il nome di Zaccagni. Ed è un'assenza che stona con il rendimento dell'esterno laziale, simbolo e capitano di una Lazio da battaglia.

Ma perché Zaccagni non viene convocato da Spalletti? La questione era già sorta durante una delle precedenti soste per gli impegni delle nazionali. E il commissario tecnico azzurro aveva già espresso in maniera chiara il proprio pensiero.