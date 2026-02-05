Perché Yildiz non gioca Atalanta-Juventus: il turco è in panchina, scelta tecnica o problema fisico?

A Bergamo la Juventus si gioca un posto in semifinale di Coppa Italia ma dovrà superare l'Atalanta di Raffaele Palladino. Una gara sicuramente non semplice per i bianconeri, anche perché negli undici iniziali non c'è Kenan Yildiz.
Il classe 2005 parte dalla panchina al Gewiss Stadium; una situazione che è capitata pochissime volte in questa stagione considerando la centralità di Yildiz in squadra.
Ma perché Luciano Spalletti lo ha tenuto fuori? Si tratta di semplice turnover o c'è un problema fisico dietro la sua panchina?