Perché Yildiz non gioca Atalanta-Juventus: il turco è in panchina, scelta tecnica o problema fisico?

Yildiz non è tra i titolari di Atalanta-Juventus ma non per scelta tecnica; o meglio solo in parte per quello. Il talento bianconero è reduce da un piccolo problema fisico, un affaticamento all'adduttore accusato contro il Parma e che lo ha costretto ad uscire dopo il primo tempo.

Yildiz ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo già alla vigilia del match odierno ed è quindi stato convocato. Non è però al 100% e quindi la Juve ha optato per non rischiarlo.