Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Andrea Ajello

Perché Yildiz non gioca Atalanta-Juventus: il turco è in panchina, scelta tecnica o problema fisico?

La Juventus affronta l'Atalanta in Coppa Italia senza Kenan Yildiz, almeno dall'inizio: il 10 bianconero è stato messo in panchina da Spalletti. Il motivo.

A Bergamo la Juventus si gioca un posto in semifinale di Coppa Italia ma dovrà superare l'Atalanta di Raffaele Palladino. Una gara sicuramente non semplice per i bianconeri, anche perché negli undici iniziali non c'è Kenan Yildiz.

Il classe 2005 parte dalla panchina al Gewiss Stadium; una situazione che è capitata pochissime volte in questa stagione considerando la centralità di Yildiz in squadra.

Ma perché Luciano Spalletti lo ha tenuto fuori? Si tratta di semplice turnover o c'è un problema fisico dietro la sua panchina?

  • CHI GIOCA AL POSTO DI YILDIZ

    Sull'out mancino offensivo c'è Cambiaso, David punto di riferimento dell'attacco. Non riposa Locatelli, tra i pali spazio per Perin.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Cambiaso; David. All. Spalletti.

  • PERCHÈ YILDIZ NON GIOCA TITOLARE

    Yildiz non è tra i titolari di Atalanta-Juventus ma non per scelta tecnica; o meglio solo in parte per quello. Il talento bianconero è reduce da un piccolo problema fisico, un affaticamento all'adduttore accusato contro il Parma e che lo ha costretto ad uscire  dopo il primo tempo.

    Yildiz ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il gruppo già alla vigilia del match odierno ed è quindi stato convocato. Non è però al 100% e quindi la Juve ha optato per non rischiarlo. 

  • YILDIZ PUÒ ENTRARE?

    Ma quindi Yildiz potrebbe comunque far parte della partita? Considerando che è regolarmente in panchina, la risposta è sì, il turco può entrare a gara in corso se ce ne fosse bisogno, con magari la Juve in svantaggio o in cerca della vittoria. 

    Lo scenario migliore però per Spalletti sarebbe quello di tenerlo completamente a riposo. 

