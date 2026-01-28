Perché Yildiz, David, Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso non giocano Monaco-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Ottavi diretti o spareggi: da lì non si scappa. Perché la Juventus è già qualificata alla prossima fase di Champions League, sì, ma stasera in casa del Monaco scoprirà cosa si intenda veramente per "prossima fase".
In occasione della sfida nel Principato, intanto, Luciano Spalletti cambia parecchio rispetto alla gara vinta domenica sera contro il Napoli: dal campionato alla Champions, sarà in pratica un'altra Juve o quasi.
Kenan Yildiz in primis, ma anche Jonathan David, Michele Di Gregorio, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso non sono infatti presenti nell'undici titolare bianconero, annunciato un'ora circa prima dell'inizio del match: la motivazione della loro assenza, caso per caso.