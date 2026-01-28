Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Yildiz David LocatelliGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Yildiz, David, Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso non giocano Monaco-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Spalletti cambia parecchio rispetto alla partita di campionato vinta contro il Napoli: il motivo delle varie assenze nella decisiva gara col Monaco, caso per caso.

Pubblicità

Ottavi diretti o spareggi: da lì non si scappa. Perché la Juventus è già qualificata alla prossima fase di Champions League, sì, ma stasera in casa del Monaco scoprirà cosa si intenda veramente per "prossima fase".

In occasione della sfida nel Principato, intanto, Luciano Spalletti cambia parecchio rispetto alla gara vinta domenica sera contro il Napoli: dal campionato alla Champions, sarà in pratica un'altra Juve o quasi.

Kenan Yildiz in primis, ma anche Jonathan David, Michele Di Gregorio, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso non sono infatti presenti nell'undici titolare bianconero, annunciato un'ora circa prima dell'inizio del match: la motivazione della loro assenza, caso per caso.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA JUVENTUS

    Questo è l'undici di partenza con cui la Juventus scenderà in campo in casa del Monaco:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ YILDIZ NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    La sorpresa più grossa è l'assenza di Yildiz, che siede inizialmente in panchina. O almeno, è una sorpresa per modo di dire: lo stesso Spalletti, parlando con i giornalisti alla vigilia della partita, aveva lasciato nell'aria la possibilità che il turco potesse rifiatare.

    "Yildiz è uno di quelli che non vi dico": così si era espresso l'allenatore bianconero a una domanda sulla formazione che sarebbe scesa in campo nel Principato.

    Intoccabile per la Juventus e uomo chiave per le aspirazioni stagionali di Madama, Yildiz dunque riposa. La gara è infatti importante, sì, ma non in chiave qualificazione o meno: il passaggio alla prossima fase è già matematico dalla scorsa giornata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ DAVID NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    Anche David rifiata: è questa la decisione finale di Spalletti, che ha dunque deciso di concedere un turno di riposo all'attaccante canadese, grande protagonista contro il Napoli e autore della rete del momentaneo 1-0.

    Lo stesso allenatore della Juventus aveva già preannunciato la propria scelta alla vigilia, svelando l'intenzione di consegnare a Openda una maglia da titolare al Louis II.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BENFICAAFP

    PERCHÉ DI GREGORIO NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    Nessun infortunio nemmeno per Di Gregorio, che del resto ha già lasciato il posto al vice Perin in altre partite stagionali: era andato in panchina già col Villarreal e col Bodo/Glimt, giusto per racchiudere il discorso alla sola Champions. 

    Normale turnover tra i pali, dunque, con Spalletti che come a Cagliari ha scelto di concedere una chance a Perin: Di Gregorio dovrebbe tornare titolare già domenica sera in casa del Parma.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ LOCATELLI NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    Leggermente diverso è il caso di Locatelli: il centrocampista ex Sassuolo è diffidato e, in caso di ulteriore ammonizione, verrebbe squalificato per la gara d'andata del primo turno a eliminazione diretta, che si tratti di spareggi oppure di ottavi di finale.

    Locatelli sta vivendo un gran momento di forma, sia contro il Benfica che contro il Napoli si è preso gli applausi dell'Allianz Stadium, ma partirà dalla panchina: dentro al suo posto Koopmeiners nella posizione di centrocampista, come annunciato da Spalletti martedì.

  • PERCHÉ CAMBIASO NON GIOCA MONACO-JUVENTUS

    Anche Cambiaso, che a differenza di Locatelli non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, è diffidato. E anche lui, prendendosi un'altra ammonizione, salterebbe la prossima partita della Juventus in Champions League.

    Spalletti ha così deciso di lasciare inizialmente in panchina il jolly bianconero, sia per preservarlo da rischi disciplinari, sia per permettergli di rifiatare in un momento individualmente delicato della stagione.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Ligue 1
Monaco crest
Monaco
ASM
Rennes crest
Rennes
REN
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0