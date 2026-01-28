Perché Yildiz, David, Di Gregorio, Locatelli e Cambiaso non giocano Monaco-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

La sorpresa più grossa è l'assenza di Yildiz, che siede inizialmente in panchina. O almeno, è una sorpresa per modo di dire: lo stesso Spalletti, parlando con i giornalisti alla vigilia della partita, aveva lasciato nell'aria la possibilità che il turco potesse rifiatare.

"Yildiz è uno di quelli che non vi dico": così si era espresso l'allenatore bianconero a una domanda sulla formazione che sarebbe scesa in campo nel Principato.

Intoccabile per la Juventus e uomo chiave per le aspirazioni stagionali di Madama, Yildiz dunque riposa. La gara è infatti importante, sì, ma non in chiave qualificazione o meno: il passaggio alla prossima fase è già matematico dalla scorsa giornata.