Perché Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia: lo ha svelato il ct Stojkovic

Il commissario tecnico spiega la mancata chiamata di Dusan Vlahovic per le gare di Nations League: "Incomprensioni? Assolutamente no".

Quattro goal in due partite. Una sensazione di fiducia ritrovata. La gara di Genova contro il Genoa sbloccata dopo un primo tempo senza reti, quella di Lipsia stravolta con la Juventus in inferiorità numerica. Sì, Dusan Vlahovic è finalmente esploso.

Eppure la Serbia si è "dimenticata" di lui in occasione delle due prossime sfide di Nations League, in programma sabato 12 contro la Svizzera e martedì 15 in Spagna: nell'elenco dei convocati Vlahovic non è presente. Mentre è presente il collega Luka Jovic, attaccante del Milan, che peraltro nelle scorse ore è stato costretto a sua volta a fermarsi a causa di un infortunio.

Ma perché Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia? Tra voci di incomprensioni con Dragan Stojkovic e altre indiscrezioni, lo stesso ct ha voluto fare chiarezza in un'intervista rilasciata all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.