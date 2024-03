Perché Vlahovic è stato squalificato per una giornata dopo l'espulsione in Juventus-Genoa

Un solo turno di stop per Dusan Vlahovic dopo il rosso di domenica: lo ha reso noto il Giudice Sportivo nel proprio comunicato.

Dusan Vlahovic è stato squalificato, e questo era prevedibile: l'espulsione rimediata nel finale di Juventus-Genoa, che ha lasciato i bianconeri in 10 uomini nell'ultima parte di match, non lasciava dubbi.

C'era però una discreta attesa per capire il tipo di sanzione che sarebbe stata comminata nei confronti del centravanti serbo dal Giudice Sportivo: se, insomma, la squalifica di Vlahovic potesse essere superiore all'unica giornata.

E invece non è stato così: Vlahovic è stato fermato per un solo turno, e dunque non sarà a disposizione della Juventus al rientro dalla sosta.