Viktor Gyokeres Brighton GFXGetty/GOAL
James Westwood

Perché Viktor Gyokeres non ha avuto successo al Brighton? Come il numero 9 dell'Arsenal ha deluso durante la sua prima esperienza in Premier League

La prima stagione di Viktor Gyokeres all'Arsenal è stata altalenante, per usare un eufemismo. Infatti, ha segnato solo sette goal nelle sue prime 22 presenze in tutte le competizioni con i Gunners, il che rappresenta un magro ritorno sull'investimento di 63,5 milioni di sterline (85 milioni di dollari) fatto dal club per assicurarsi i suoi servizi. Alcuni ritenevano che lo svedese non fosse adatto alla squadra di Mikel Arteta, mentre altri sono arrivati al punto di etichettare Gyokeres come uno dei peggiori acquisti nella storia della Premier League.

Tuttavia, era troppo presto per una seconda valutazione, come Gyokeres ha dimostrato dall'inizio dell'anno. L'ex attaccante dello Sporting CP ha segnato otto goal nelle ultime 15 partite, tra cui una splendida doppietta nella vittoria per 4-1 dell'Arsenal nel derby al Tottenham Hotspur Stadium, con Arteta che ha definito la sua prestazione "incredibile". Dopo aver affrontato una raffica di critiche, Gyokeres sta ora giocando un ruolo chiave nella corsa dei Gunners, a testimonianza della sua forza di carattere.

Tuttavia, è ancora molto discutibile se Gyokeres abbia davvero voltato pagina. Nella partita di domenica contro il Chelsea, ha totalizzato solo un tiro e 27 tocchi, perdendo 14 volte il possesso palla e faticando a incidere in modo significativo. Nonostante i piccoli miglioramenti che Gyokeres ha fatto sotto la guida di Arteta, è ancora troppo facile per le squadre migliori neutralizzarlo. Ha quindi ancora molto lavoro da fare per dimostrare di appartenere al massimo livello, un fatto che, fortunatamente, sembra riconoscere.

"Posso sempre migliorare", ha recentemente dichiarato a The Athletic. "Non sono un giocatore completo e il migliore in ogni aspetto. Penso che sia una buona sensazione da avere come calciatore, perché si può sempre fare meglio e migliorare. Spero di provarla sempre".

Gran parte della frustrazione dei tifosi dell'Arsenal deriva dal falso presupposto che Gyokeres sia arrivato all'Emirates come un prodotto finito, una macchina da goal con le caratteristiche fisiche necessarie per avere successo in Premier League. Se avessero fatto qualche ricerca sul suo passato, avrebbero potuto avere aspettative più realistiche.

L'unica altra volta in cui Gyokeres ha giocato in un club della massima serie inglese, non è riuscito a fare bene. Mentre si prepara a tornare a Brighton con i Gunners mercoledì, GOAL ripensa ai tre anni sfortunati di Gyokeres all'Amex Stadium...

  • Brighton & Hove Albion v Southampton - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    "NON UN GOLEADOR NATURALE"

    Il Brighton vanta un record eccezionale quando si tratta di individuare e formare giocatori di talento, con Marc Cucurella, Moises Caicedo e Alexis Mac Allister tra quelli che hanno generato grandi profitti per il club. Proprio come per questi tre giocatori, c'erano grandi speranze per il diciannovenne Gyokeres quando è stato prelevato dal Brommapojkarna, il club svedese che ha lanciato anche la coppia del Tottenham Dejan Kulusevski e Lucas Bergvall. 

    Dopo il trasferimento nel gennaio 2018, Gyokeres è entrato direttamente nella squadra Under 23 del Brighton e ha segnato sette goal nella seconda metà della stagione, aiutando i Seagulls a ottenere la promozione in Premier League 2. Tuttavia, non c'erano segni evidenti che avesse il potenziale per diventare una superstar e ha dovuto aspettare per debuttare in prima squadra.

    Alla fine è arrivato nell'agosto dello stesso anno, quando Gyokeres è sceso in campo nella sconfitta per 1-0 contro il Southampton nel secondo turno della Coppa di Lega. Tuttavia, quella è stata una delle sole cinque presenze in prima squadra che lo svedese è riuscito a collezionare nel 2018-19, e in nessuna di esse è riuscito a trovare la rete. Anche se nessuno poteva criticare il suo impegno, Gyokeres non si è subito distinto come un giocatore in grado di fare la differenza nell'ultimo terzo di campo.

    "Era più che altro incredibilmente atletico, potente e pericoloso in termini di velocità", ha detto l'ex centrocampista del Brighton Dale Stephens a The Athletic quando gli è stato chiesto quale fosse stata la sua prima impressione su Gyokeres. "Ma all'epoca non avrei detto che fosse un goleador naturale. Non è un dono naturale, è qualcosa su cui ha lavorato molto duramente".

  • Brighton & Hove Albion v West Bromwich Albion - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    COSTRETTO AD ALLARGARSI

    A difesa di Gyokeres, non ha aiutato il fatto che il Brighton lo schierasse sull'ala sinistra invece che come centravanti. Non riusciva a trovare spazio come numero 9 titolare dietro Glen Murray, mentre Aaron Connolly ricopriva quel ruolo nella squadra Under 23.

    "Poteva giocare al centro, ma giocava più sulla sinistra. Di tanto in tanto giocava come attaccante, ma avevamo Connolly, che era davvero bravo", ha detto Josh Kerr, un altro compagno di squadra di Gyokeres all'epoca, a Sky Sports.

    Kerr ha aggiunto, parlando delle prestazioni di Gyokeres in quel ruolo: "Vuoi che i tuoi ali tornino indietro e aiutino i tuoi terzini, svolgendo il compito ingrato di raddoppiare quando vai in alcuni di quei campi difficili in trasferta. Lui lo faceva senza che glielo chiedessi, il che è fondamentale per alcune squadre o allenatori. Ovviamente lo stimavamo molto già allora, ma non pensavamo che avrebbe fatto così tanta strada. Si stava adattando alla vita in Inghilterra, ma ogni mese vedevamo in lui una differenza rispetto al mese precedente. Si inseriva sempre nel gioco, cercando costantemente di arrivare in porta".

    Nonostante la sua mentalità incrollabile e il suo impressionante ritmo di lavoro, i dirigenti del Brighton alla fine hanno ritenuto che la curva di adattamento fosse troppo ripida. È stata presa la decisione di cedere Gyokeres in prestito, e il St Pauli gli ha dato la possibilità di giocare regolarmente nella seconda divisione tedesca.

  • FC St. Pauli v 1. FC Nürnberg - Second BundesligaGetty Images Sport

    DA INDISTRUTTIBILE A SUPERFLUO

    Gyokeres ha continuato a giocare principalmente sulla fascia sinistra per lo St Pauli, totalizzando un rispettabile bottino di 10 tra goal e assist in 26 presenze in Bundesliga 2 e chiudendo la stagione come terzo miglior marcatore del club. 

    "Correva come un cavallo da corsa", ha detto il tecnico della squadra Luhukay ai giornalisti dopo che Gyokeres ha segnato due goal nella vittoria per 3-1 contro il Wehen Wiesbaden nel dicembre 2019. "Penso che avrebbe voluto giocare per un'altra mezz'ora. Era indistruttibile".

    The Athletic riporta che la squadra tedesca ha presentato un'offerta per acquistare Gyokeres a titolo definitivo l'estate successiva, ma il Brighton ha rifiutato l'approccio, convinto che il giocatore avesse ancora qualcosa da offrire all'Amex. Pertanto, quando Gyokeres è tornato in Inghilterra, era determinato a farsi strada nei piani dell'allora allenatore Graham Potter, e ha avuto una sorta di svolta nel settembre 2020 quando, dopo essere stato spostato al centro dell'attacco, ha finalmente aperto il suo conto gol senior per il Brighton e ne ha preparato un altro nella vittoria per 4-0 in Coppa di Lega contro il Portsmouth. 

    "Penso che abbia delle qualità diverse", ha detto Potter dopo la partita. "Non è facile giocare da solo in attacco, che era il ruolo che gli era stato chiesto di ricoprire. Ho pensato che continuasse a provarci e alla fine è stato ricompensato. Sta imparando, ma ha delle qualità che penso possiamo sfruttare. È uno di quelli che continueremo a valutare per capire a che punto è e prendere la decisione giusta per lui in termini di sviluppo. Ma è stato bravo nel gruppo e siamo contenti di lui".

    Potter ha schierato Gyokeres anche nella sconfitta del Brighton contro il Manchester United nel quarto turno di quel mese, ma il giocatore non riusciva ancora a trovare spazio in Premier League, con Danny Welbeck e Neal Maupay titolari fissi nel Brighton. Non è stata quindi una sorpresa quando, tre giorni dopo, Gyokeres è passato allo Swansea City, squadra della Championship, con un prestito per tutta la stagione.

  • Coventry City v Birmingham City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    MOSSA DETERMINANTE PER LA CARRIERA

    Gyokeres non ha fatto pentire Potter di quella decisione. Il suo periodo allo Swansea è stato a dir poco deludente, con un solo goal in 12 partite che ha portato il Brighton a richiamare l'attaccante a gennaio. ESPN ha riferito che una fonte vicina allo Swansea ha descritto Gyokeres come "smarrito" durante il suo breve periodo nel Galles meridionale, mentre l'allenatore Steve Cooper ha suggerito che il trasferimento in prestito è avvenuto troppo tardi per consentirgli di ambientarsi rapidamente.

    Il Brighton ha immediatamente ceduto Gyokeres in prestito, questa volta al Coventry City, dove ha continuato a lottare per trovare continuità. Ha segnato solo tre goal in 19 partite di Championship con gli Sky Blues, di cui solo sette da titolare. Sorprendentemente, però, il Coventry ha ritenuto che ci fossero abbastanza aspetti positivi per presentare un'offerta di trasferimento definitivo di 1 milione di sterline per il calciatore della nazionale svedese, che il Brighton ha accettato.

    Gyokeres ha lasciato l'Amex con un solo goal e otto presenze all'attivo, nessuna delle quali in Premier League. Questo lo ha reso un acquisto rischioso per il Coventry, ma Mark Robins ha sempre creduto che avrebbe dato buoni risultati, vedendo chiaramente qualcosa che Potter non aveva visto.

    "Viktor è un attaccante di talento con una buona potenza, velocità e movimento, e un grande potenziale", ha detto l'ex allenatore degli Sky Blues dopo la conferma dell'accordo per Gyokeres. "Ha dimostrato un atteggiamento fantastico quando era con noi in prestito. Ha acquisito fiducia in se stesso e speriamo che continui a mostrare gli stessi miglioramenti e la stessa voglia".

  • Viktor Gyokeres Sporting 2024-25Getty

    RIMPIANTO?

    L'istinto di Robins si è rivelato corretto. Gyokeres ha segnato 43 goal e fornito 17 assist nelle due stagioni successive con il Coventry, aiutando la squadra a raggiungere la finale dei play-off del campionato nel 2022-23, persa ai rigori contro il Luton Town. Gli Sky Blues hanno poi realizzato un bel profitto di 19 milioni di sterline (25 milioni di euro) vendendo Gyokeres allo Sporting, dove si è affermato come uno degli attaccanti più letali d'Europa, segnando 63 gol in tutte le competizioni della scorsa stagione e aggiudicandosi l'ambito Trofeo Gerd Muller alla cerimonia del Pallone d'Oro.

    La rapida ascesa di Gyokeres non fa onore al Brighton, che avrebbe dovuto dargli più tempo e opportunità per trovare il suo posto. Tuttavia, l'amministratore delegato del club Paul Barber ha rivelato che è stata una decisione dell'attuale numero 9 dell'Arsenal quella di tagliare tutti i ponti.

    "Viktor ha fatto progressi eccezionali, ma voleva progredire ancora più rapidamente", ha dichiarato Barber in una recente intervista a Sky Sports. "A quel tempo, non potevamo garantirgli un posto nella prima squadra qui. Eravamo molto felici di continuare a prestare Viktor affinché potesse continuare a progredire. Ma penso che il fatto che volesse una base più permanente prima del previsto la dica lunga su Viktor stesso. Alla fine l'ha ottenuta e il resto è storia. È sempre bello quando si scopre un giovane talento, lo si coltiva e lo si vede raggiungere traguardi ancora più alti".

    Barber ha aggiunto a The Athletic se nutre qualche rimpianto: "Dobbiamo accettare la decisione di venderlo per quello che era: giusta per il giocatore e giusta per il club. Il reclutamento dei giocatori non è una scienza esatta, né lo sono le decisioni di trasferire i giocatori o quando farlo. Si può sempre guardare indietro alle decisioni prese con il senno di poi, ma ci saranno sempre delle ragioni che le hanno motivate. Si tratta di prendere una serie di decisioni in tempo reale. La maggior parte dei club ha esempi simili. È il calcio. Succede".

  • viktor-gyokeres(C)Getty Images

    "SE SEI AMATO, PUOI RAGGIUNGERE CERTI LIVELLI"

    Il Brighton pregherà affinché Gyokeres non torni a tormentarlo questa settimana. La squadra di Fabian Hurzeler sta ancora lottando per la qualificazione europea, nonostante sia scesa all'undicesimo posto in classifica nella Premier League, e trarrà incoraggiamento dalla prestazione all'Emirates Stadium di dicembre, dove ha perso per 2-1 con un po' di sfortuna.

    Diego Coppola, Jan Paul van Hecke e Lewis Dunk sono riusciti a tenere Gyokeres sotto stretto controllo quel giorno, limitando l'asso dell'Arsenal a soli 23 tocchi nei suoi 71 minuti in campo. Da allora, però, qualcosa è scattato in lui, con grande gioia di Arteta.

    "Conosciamo le sue qualità. È senza dubbio un attaccante incredibile. Dobbiamo alimentare le sue qualità, dobbiamo capirlo meglio, lui deve capire meglio la squadra, il campionato, penso che siamo sulla strada giusta", ha detto la scorsa settimana il manager dell'Arsenal. "La fiducia è il pilastro fondamentale per qualsiasi persona, qualunque cosa si faccia nella vita. E quando senti di appartenere a un posto e di essere apprezzato, ancora meglio se sei amato.

    Se senti la fiducia delle persone che ti circondano, penso che allora puoi davvero raggiungere i livelli che tutti si aspettano da te. Viktor ora sta iniziando a provare queste sensazioni e questo è davvero positivo per le sue prestazioni".

    Col senno di poi, è strano che il Brighton non abbia mai dato a Gyokeres la possibilità di costruire quella fiducia e liberare il suo vero io. I fedeli tifosi dei Seagulls saranno senza dubbio tormentati dal pensiero di cosa sarebbe potuto succedere, una sensazione che Gyokeres potrebbe esacerbare se tirasse fuori la sua caratteristica esultanza ispirata a Bane all'Amex, mentre l'Arsenal punta a fare un altro grande passo verso il suo primo titolo di Premier League dal 2004.

