Perché Viktor Gyokeres non ha avuto successo al Brighton? Come il numero 9 dell'Arsenal ha deluso durante la sua prima esperienza in Premier League

Tuttavia, era troppo presto per una seconda valutazione, come Gyokeres ha dimostrato dall'inizio dell'anno. L'ex attaccante dello Sporting CP ha segnato otto goal nelle ultime 15 partite, tra cui una splendida doppietta nella vittoria per 4-1 dell'Arsenal nel derby al Tottenham Hotspur Stadium, con Arteta che ha definito la sua prestazione "incredibile". Dopo aver affrontato una raffica di critiche, Gyokeres sta ora giocando un ruolo chiave nella corsa dei Gunners, a testimonianza della sua forza di carattere.

Tuttavia, è ancora molto discutibile se Gyokeres abbia davvero voltato pagina. Nella partita di domenica contro il Chelsea, ha totalizzato solo un tiro e 27 tocchi, perdendo 14 volte il possesso palla e faticando a incidere in modo significativo. Nonostante i piccoli miglioramenti che Gyokeres ha fatto sotto la guida di Arteta, è ancora troppo facile per le squadre migliori neutralizzarlo. Ha quindi ancora molto lavoro da fare per dimostrare di appartenere al massimo livello, un fatto che, fortunatamente, sembra riconoscere.

"Posso sempre migliorare", ha recentemente dichiarato a The Athletic. "Non sono un giocatore completo e il migliore in ogni aspetto. Penso che sia una buona sensazione da avere come calciatore, perché si può sempre fare meglio e migliorare. Spero di provarla sempre".

Gran parte della frustrazione dei tifosi dell'Arsenal deriva dal falso presupposto che Gyokeres sia arrivato all'Emirates come un prodotto finito, una macchina da goal con le caratteristiche fisiche necessarie per avere successo in Premier League. Se avessero fatto qualche ricerca sul suo passato, avrebbero potuto avere aspettative più realistiche.

L'unica altra volta in cui Gyokeres ha giocato in un club della massima serie inglese, non è riuscito a fare bene. Mentre si prepara a tornare a Brighton con i Gunners mercoledì, GOAL ripensa ai tre anni sfortunati di Gyokeres all'Amex Stadium...