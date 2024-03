Perchè la squadra del Venezuela è la Vinotinto? La storia è legata alla forza militare del paese

La Nazionale del Venezuela è meglio nota come Vinotinto, un soprannome centenario legato al particolare colore delle proprie maglie.

Il Venezuela. Una nazione nell'estremo nord sudamericano, dalla storia tribolata. Attualmente comandato da Nicolás Maduro, subentrato a Hugo Chávez, il paese non può contare su una squadra calcistica d'elite, di fatto mai qualificata ai Mondiali. Con l'allargamento del torneo 2026, la speranza dei tifosi è quella di poter finalmente ottenere il pass per la Coppa del Mondo, così da avere soddisfazioni nello sport in un periodo terribile per il paese.

Impegnata nella Copa America 2024 e nell'amichevole contro l'Italia di marzo, la Nazionale del Venezuela è spesso nota come Vinotinto.

Se i calciatori della rappresentativa italiana è sono gli azzurri in virtù del colore della maglia con cui giocano, i colleghi sudamericani sono allo stesso modo chiamati futbolistas della Vinotinto per la casacca che indossano.