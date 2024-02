A Torino la sfida di Serie A tra granata e biancocelesti: i motivi dietro alla scelta di giocare giovedì e cosa succede con i diffidati.

Se in Europa League si giocano i playoff utili per spalancare la porta degli ottavi a otto squadre, mentre in Conference League si scende in campo per lo stesso motivo, a Torino si gioca per la Serie A.

I granata di Juric, a caccia di punti Europa League e chissà Champions, sfidano la Lazio nella partita di giovedì 22 febbraio, alle ore 20:45.

Ma perchè Torino-Lazio si gioca di giovedì?