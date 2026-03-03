Perché Thuram non gioca Como-Inter di Coppa Italia: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Marcus Thuram non vestirà una maglia da titolare in Como-Inter.

Nel 3-5-1-1 disegnato da Cristian Chivu, infatti, non ci sarà spazio per il francese che, per una pura e semplice scelta tecnica e di gestione delle forze a disposizione, si accomoderà inizialmente in panchina. Il tecnico rumeno, infatti, ha tenuto conto anche della delicata sfida di domenica 8 marzo quando l'Inter affronterà il Milan nel Derby della Madonnina.