Perché Thuram non gioca Como-Inter di Coppa Italia: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Primo atto della semifinale di Coppa Italia che vedrà l'Inter ospite del Como sul palcoscenico dello Stadio Sinigaglia.
La squadra di Cristian Chivu, dominatrice del campionato di Serie A, mette nel mirino anche la finalissima della coppa nazionale, ma dopo aver estromesso Venezia e Torino, dovrà vedersela con una delle realtà più entusiasmanti del calcio italiano.
Contro i lariani, dunque, è vietato sbagliare: per l'occasione Marcus Thuram non appare nell'undici titolare della sfida tutta in salsa lombarda. Perché Thuram non gioca Como-Inter?