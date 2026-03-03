Goal.com
Live
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-INTER-BODO/GLIMTAFP
Michael Di Chiaro

Perché Thuram non gioca Como-Inter di Coppa Italia: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

L'attaccante francese non rientra nella formazione titolare che affronterà il Como nella semifinale di Coppa Italia.

Primo atto della semifinale di Coppa Italia che vedrà l'Inter ospite del Como sul palcoscenico dello Stadio Sinigaglia.

La squadra di Cristian Chivu, dominatrice del campionato di Serie A, mette nel mirino anche la finalissima della coppa nazionale, ma dopo aver estromesso Venezia e Torino, dovrà vedersela con una delle realtà più entusiasmanti del calcio italiano.

Contro i lariani, dunque, è vietato sbagliare: per l'occasione Marcus Thuram non appare nell'undici titolare della sfida tutta in salsa lombarda. Perché Thuram non gioca Como-Inter?

  • PERCHÈ THURAM NON GIOCA COMO-INTER?

    Marcus Thuram non vestirà una maglia da titolare in Como-Inter.

    Nel 3-5-1-1 disegnato da Cristian Chivu, infatti, non ci sarà spazio per il francese che, per una pura e semplice scelta tecnica e di gestione delle forze a disposizione, si accomoderà inizialmente in panchina. Il tecnico rumeno, infatti, ha tenuto conto anche della delicata sfida di domenica 8 marzo quando l'Inter affronterà il Milan nel Derby della Madonnina.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI THURAM?

    Al posto di Thuram giocherà, ovviamente, Francesco Pio Esposito.

    L'attaccante classe 2005 sarà infatti il riferimento avanzato nel 3-5-1-1 che Chivu opporrà al Como. A sostegno dell'attaccante napoletano ci sarà Frattesi, mentre a centrocampo sarà Diouf ad agire in qualità di mezzala.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER CONTRO IL COMO

    INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Frattesi; Esposito. All. Chivu.

Coppa Italia
Como crest
Como
COM
Inter crest
Inter
INT
0