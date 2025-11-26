Perché Thuram non gioca Atletico Madrid-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della scelta di Chivu

La scelta di escludere Thuram dall'undici titolare dell'Inter da parte di Chivu è puramente di natura gestionale delle forze del francese, che nel derby ha completato la sua prima partita dopo il lungo infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per più di un mese.

Thuram sta bene ed è regolarmente a disposizione, ragion per cui è lecito aspettarsi un minutaggio nel corso del secondo tempo.