Perché Thuram non gioca Atletico Madrid-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della scelta di Chivu

Mettersi definitivamente alle spalle la delusione per la sconfitta maturata incredibilmente nel derby: è questo l'obiettivo dell'Inter in quello che finora è il suo 'giardino' preferito, ovvero la Champions League.
Nerazzurri a caccia del quinto successo in altrettanti incontri nella tana dell'Atletico Madrid, che nel suo stadio non perde dal 2 aprile, giorno del k.o. contro il Barcellona nella semifinale di ritorno della Coppa del Re.
Nella formazione scelta da Chivu non è presente Marcus Thuram: infortunio o scelta tecnica alla base di questa decisione? Scopriamolo.