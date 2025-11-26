Pubblicità
Marcus Thuram InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Perché Thuram non gioca Atletico Madrid-Inter: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo della scelta di Chivu

Thuram non fa parte dell'undici titolare dell'Inter: il motivo dell'assenza del francese dalla formazione anti Atletico Madrid.

Mettersi definitivamente alle spalle la delusione per la sconfitta maturata incredibilmente nel derby: è questo l'obiettivo dell'Inter in quello che finora è il suo 'giardino' preferito, ovvero la Champions League.

Nerazzurri a caccia del quinto successo in altrettanti incontri nella tana dell'Atletico Madrid, che nel suo stadio non perde dal 2 aprile, giorno del k.o. contro il Barcellona nella semifinale di ritorno della Coppa del Re.

Nella formazione scelta da Chivu non è presente Marcus Thuram: infortunio o scelta tecnica alla base di questa decisione? Scopriamolo.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu


  • THURAM IN PANCHINA A MADRID?

    Sì, Thuram è uno dei giocatori che si accomoderanno in panchina al 'Riyadh Air Metropolitano'.

    Con ogni probabilità il francese farà il proprio ingresso in campo nella ripresa per dare manforte al reparto avanzato dei vicecampioni d'Europa.

  • PERCHÉ THURAM NON GIOCA TITOLARE ATLETICO MADRID-INTER

    La scelta di escludere Thuram dall'undici titolare dell'Inter da parte di Chivu è puramente di natura gestionale delle forze del francese, che nel derby ha completato la sua prima partita dopo il lungo infortunio muscolare che lo aveva tenuto ai box per più di un mese.

    Thuram sta bene ed è regolarmente a disposizione, ragion per cui è lecito aspettarsi un minutaggio nel corso del secondo tempo.

  • I NUMERI DI THURAM

    Media di un goal ogni due partite disputate per Thuram: sono cinque le marcature tra campionato e Champions in dieci apparizioni totali.

    Le ultime realizzazioni personali, peraltro, risalgono proprio all'esordio stagionale nella massima competizione continentale: il 17 settembre fu proprio la doppietta di Thuram a regalare i primi tre punti all'Inter sul campo dell'Ajax ad Amsterdam.

