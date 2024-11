Italia vs Francia

L'esterno francese di proprietà del Milan salterà la sfida di Nations League contro l'Italia a San Siro: il motivo della sua assenza.

Tra i protagonisti di Italia-Francia, match di Nations League in programma questa sera a San Siro, non ci sarà Theo Hernandez.

L'esterno francese, di proprietà del Milan, non prenderà dunque parte alla sfida che si disputerà nel 'suo' stadio in occasione della gara che mette in palio il primato del girone.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma per quale motivo Theo Hernandez non gioca Italia-Francia?