Perché Stati Uniti e Francia hanno sfilato prima dell'Italia, come terzultimi e penultimi della cerimonia d'apertura olimpica
LA FRANCIA PENULTIMA, DA LIVIGNO
La Francia ha sfilato penultima, da Livigno, Cortina e Milano, nonostante per l'ordine alfabetico sarebbe dovuta arrivare ben prima, precisamente la Finlandia 30esima.
Nessun errore: essendo la prossima organizzatrice delle Olimpiadi invernali, la Francia è stata posta proprio prima dell'Italia padrona di casa in questo 2026.
Nel 2030, infatti, le Olimpiadi invernali si svolgeranno nelle Alpi francesi.
A guidare la delegazione transalpina da Livigno, una delle sedi di queste Olimpiadi, Chole Trespeuch e Clement Noel.
GLI STATI UNITI PRIMA DELLA FRANCIA
Anche gli Stati Uniti, considerando il proprio nome, sarebbero dovuti comparire a Cortina e Milano prima prendendo in esame l'ordine alfabetico.
Al pari della Francia, però, anche gli States avranno la propria Olimpiade: tra otto anni, nel 2023, l'America ospiterà l'evento invernale a Salt Lake City, nello Utah.
A guidare gli States Erin Jackson e Franke Del Duca, scelti come portabandiera degli USA per l'evento di San Siro.
L'OLIMPIADE 2038
A differenza delle Olimpiadi 2030, già assegnate alla Francia, e a quelle 2034 che si svolgeranno negli Stati Uniti, non è stato ancora svelato chi ospiterà l'evento invernale del 2038.
La Francia ospiterà l'Olimpiade per la quarta volta dopo Chamonix-Mont-Blanc 1924, Grenoble 1968 e infine Albertville 1992.
Gli States ospiteranno per la quinta volta le Olimpiadi invernali dopo la precedente edizione di Salt Lake City e quelle di Lake Placid 1932, Squaw Valley 1960 e ancora Lake Placid, 1980.