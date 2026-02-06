Goal.com
Stati Uniti OlimpiadiGetty Images
Francesco Schirru

Perché Stati Uniti e Francia hanno sfilato prima dell'Italia, come terzultimi e penultimi della cerimonia d'apertura olimpica

Italia ultima a sfilare in virtù dello status di paese organizzatore, ma subito prima di lei Stati Uniti e Francia, nonostante l'evento organizzato con l'odrine alfabetico della lingua italiana.

  • LA FRANCIA PENULTIMA, DA LIVIGNO

    La Francia ha sfilato penultima, da Livigno, Cortina e Milano, nonostante per l'ordine alfabetico sarebbe dovuta arrivare ben prima, precisamente la Finlandia 30esima.

    Nessun errore: essendo la prossima organizzatrice delle Olimpiadi invernali, la Francia è stata posta proprio prima dell'Italia padrona di casa in questo 2026.

    Nel 2030, infatti, le Olimpiadi invernali si svolgeranno nelle Alpi francesi.

    A guidare la delegazione transalpina da Livigno, una delle sedi di queste Olimpiadi, Chole Trespeuch e Clement Noel.

  • GLI STATI UNITI PRIMA DELLA FRANCIA

    Anche gli Stati Uniti, considerando il proprio nome, sarebbero dovuti comparire a Cortina e Milano prima prendendo in esame l'ordine alfabetico.

    Al pari della Francia, però, anche gli States avranno la propria Olimpiade: tra otto anni, nel 2023, l'America ospiterà l'evento invernale a Salt Lake City, nello Utah.

    A guidare gli States Erin Jackson e Franke Del Duca, scelti come portabandiera degli USA per l'evento di San Siro.

  • L'OLIMPIADE 2038

    A differenza delle Olimpiadi 2030, già assegnate alla Francia, e a quelle 2034 che si svolgeranno negli Stati Uniti, non è stato ancora svelato chi ospiterà l'evento invernale del 2038.

    La Francia ospiterà l'Olimpiade per la quarta volta dopo Chamonix-Mont-Blanc 1924, Grenoble 1968 e infine Albertville 1992.

    Gli States ospiteranno per la quinta volta le Olimpiadi invernali dopo la precedente edizione di Salt Lake City e quelle di Lake Placid 1932, Squaw Valley 1960 e ancora Lake Placid, 1980.

