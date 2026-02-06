Perché Stati Uniti e Francia hanno sfilato prima dell'Italia, come terzultimi e penultimi della cerimonia d'apertura olimpica

La Francia ha sfilato penultima, da Livigno, Cortina e Milano, nonostante per l'ordine alfabetico sarebbe dovuta arrivare ben prima, precisamente la Finlandia 30esima.

Nessun errore: essendo la prossima organizzatrice delle Olimpiadi invernali, la Francia è stata posta proprio prima dell'Italia padrona di casa in questo 2026.

Nel 2030, infatti, le Olimpiadi invernali si svolgeranno nelle Alpi francesi.

A guidare la delegazione transalpina da Livigno, una delle sedi di queste Olimpiadi, Chole Trespeuch e Clement Noel.