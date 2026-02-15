Perché Soulé, Dybala, Hermoso e Koné non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Quanto a Dybala, nelle ultime settimane è stato messo fuori gioco dal problema al ginocchio accusato alla fine di gennaio prima della partita di Europa League in casa del Panathinaikos. Alla fine è tornato in gruppo all'inizio della settimana, ma nonostante tutto facesse pensare a una convocazione non è stato così.

La Joya non è dunque presente a Napoli e non siederà nemmeno in panchina accanto a Gasperini. Il quale, alla vigilia, aveva in un primo momento lasciato uno spiraglio rivelando come il giocatore si fosse "allenato con continuità" nei giorni precedenti.