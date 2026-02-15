Perché Soulé, Dybala, Hermoso e Koné non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Napoli-Roma è il big match della domenica di Serie A, 24 ore esatte dopo il big match del sabato, ovvero Inter-Juventus. Ma alla gara del Maradona non parteciperanno diversi nomi di spicco della rosa di Gian Piero Gasperini.
Se il Napoli è privo di McTominay, infatti, sono diversi gli elementi che non compaiono nell'undici titolare della Roma: Matias Soulé e Paulo Dybala in primis, ma anche Mario Hermoso e Manu Koné.
Perché i quattro non giocano Napoli-Roma? La spiegazione caso per caso della loro assenza.