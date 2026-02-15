Goal.com

Stefano Silvestri

Perché Soulé, Dybala, Hermoso e Koné non giocano Napoli-Roma: chi è convocato e in panchina e chi no

Roma in campo al Maradona nel posticipo domenicale contro il Napoli senza diversi nomi di spicco: il motivo, caso per caso, dell'assenza di Soulé, Dybala, Hermoso e Koné.

Napoli-Roma è il big match della domenica di Serie A, 24 ore esatte dopo il big match del sabato, ovvero Inter-Juventus. Ma alla gara del Maradona non parteciperanno diversi nomi di spicco della rosa di Gian Piero Gasperini.

Se il Napoli è privo di McTominay, infatti, sono diversi gli elementi che non compaiono nell'undici titolare della Roma: Matias Soulé e Paulo Dybala in primis, ma anche Mario Hermoso e Manu Koné.

Perché i quattro non giocano Napoli-Roma? La spiegazione caso per caso della loro assenza.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELLA ROMA

    Questo è l'undici di partenza della Roma che alle 20.45 scenderà in campo al Maradona:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

  • PERCHÉ SOULÉ NON GIOCA NAPOLI-ROMA

    Soulé era in dubbio già alla vigilia: la pubalgia lo sta tormentando da un po' di tempo, tanto che in conferenza stampa Gasperini ha spiegato che "per lui è stata una settimana più difficile delle altre".

    Alla fine l'ex giocatore della Juventus è stato regolarmente convocato ed è in panchina: tecnicamente potrebbe dunque entrare nel corso della ripresa, ma la sensazione è che Gasperini punterà su di lui solamente in caso di estrema necessità, senza rischiare di compromettere ulteriormente la situazione.

  • PERCHÉ DYBALA NON GIOCA NAPOLI-ROMA

    Quanto a Dybala, nelle ultime settimane è stato messo fuori gioco dal problema al ginocchio accusato alla fine di gennaio prima della partita di Europa League in casa del Panathinaikos. Alla fine è tornato in gruppo all'inizio della settimana, ma nonostante tutto facesse pensare a una convocazione non è stato così.

    La Joya non è dunque presente a Napoli e non siederà nemmeno in panchina accanto a Gasperini. Il quale, alla vigilia, aveva in un primo momento lasciato uno spiraglio rivelando come il giocatore si fosse "allenato con continuità" nei giorni precedenti.

  • Hermoso RomaGetty Images

    PERCHÉ HERMOSO NON GIOCA NAPOLI-ROMA

    Hermoso ha rimediato una contusione al collo del piede destro alla vigilia di Roma-Cagliari, gara giocata lunedì scorso. Per questo motivo non si è messo a disposizione di Gasperini contro i sardi, senza riuscire a recuperare neanche per il big match di Napoli. Al posto dell'ex difensore dell'Atletico Madrid gioca nuovamente Ghilardi, che completerà la retroguardia giallorossa con Mancini e Ndicka.

  • PERCHÉ KONÉ NON GIOCA NAPOLI-ROMA

    Lesione muscolare di secondo grado al muscolo della coscia destra: questa è infine la tipologia di infortunio che dalla fine di gennaio sta tenendo ai box Manu Koné, infortunatosi durante la gara pareggiata per 1-1 contro il Milan all'Olimpico.

    L'assenza dell'ex Borussia Monchengladbach, che ovviamente non è neppure in panchina, era attesa: il suo rientro in campo è infatti previsto per la fine del mese. Al suo posto ecco di nuovo Pisilli a far coppia con Cristante in mezzo al campo.

