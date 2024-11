Perché Sinner gioca nello stesso orario di Belgio-Italia: i due incontri sono in contemporanea

Belgio vs Italia

Nella serata di giovedì giocheranno in contemporanea Sinner e la Nazionale italiana di Spalletti: dove vedere entrambi i match.

Grande serata per lo sport italiano quella di giovedì 14 novembre 2024: da una parte ci sarà la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valida per il terzo turno del girone delle Atp Finals, dall'altra l'Italia di Luciano Spalletti che affronterà il Belgio di Domenico Tedesco per la quinta gara della fase a gruppi di Nations League.

Sia il tennista n°1 al mondo, che la Nazionale di calcio, si giocano il passaggio del turno e i rispettivi incontri risultano dunque decisivi.

Ma perché si è deciso di farli giocare in contemporanea? Dove si potranno vedere entrambi i match? Di seguito tutte le informazioni su Sinner-Medvedev e su Belgio-Italia.