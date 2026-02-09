Perché Scamacca non gioca Atalanta-Cremonese: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Gianluca Scamacca non c'è. E dunque non sarà lui a guidare l'attacco dell'Atalanta contro la Cremonese, in uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la ventiquattresima giornata di Serie A in attesa del recupero tra Milan e Como.

Questo è quanto emerge dalla comunicazione da parte dell'Atalanta del proprio undici titolare, avvenuta un'ora circa prima dell'inizio della gara: undici nel quale, appunto, il nome di Scamacca non compare.

Perché il centravanti ex Sassuolo non gioca Atalanta-Cremonese? La motivazione.