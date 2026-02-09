Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta BC v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Scamacca non gioca Atalanta-Cremonese: infortunio, scelta tecnica o squalifica? La motivazione

Gianluca Scamacca non fa parte dell'undici titolare scelto da Palladino per Atalanta-Cremonese, gara delle 18.30: la motivazione dell'assenza del centravanti.

Pubblicità

Gianluca Scamacca non c'è. E dunque non sarà lui a guidare l'attacco dell'Atalanta contro la Cremonese, in uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la ventiquattresima giornata di Serie A in attesa del recupero tra Milan e Como.

Questo è quanto emerge dalla comunicazione da parte dell'Atalanta del proprio undici titolare, avvenuta un'ora circa prima dell'inizio della gara: undici nel quale, appunto, il nome di Scamacca non compare.

Perché il centravanti ex Sassuolo non gioca Atalanta-Cremonese? La motivazione.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'ATALANTA

    Questo è l'undici di partenza scelto da Palladino per sfidare la Cremonese:

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

    • Pubblicità

  • PERCHÉ SCAMACCA NON GIOCA ATALANTA-CREMONESE

    La scelta di Palladino di non inserire Scamacca nell'undici titolare dell'Atalanta non è tecnica, ma bensì causata da un problema nella rifinitura occorso all'ex Sassuolo.

    Il centravanti italiano era in ballottaggio proprio con Krstovic alla vigilia della sfida contro la Cremonese, quest'ultimo alla fine titolare in virtù del problema fisico del compagno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCAMACCA È IN PANCHINA?

    Scamacca, come riportato da Palladino prima della gara, non è a disposizione, dunque non giocherà la partit odierna dopo essere stato regolarmente convocato. 

    Le seconde scelte a disposizione di Palladino sono Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Bernasconi, Musah, Samardzic e Sulemana.

  • IL MOMENTO DI KRSTOVIC

    Lo stesso Krstovic, dopo un avvio di stagione traballante, è finalmente entrato nel mondo Atalanta riuscendo a giustificare il suo acquisto estivo dal Lecce. E il suo rendimento recente ne è la più chiara dimostrazione.

    Dal 7 gennaio a oggi, l'ex giallorosso è andato a segno 5 volte tra tutte le competizioni aggiungendo al conto 2 assist: l'ultimo di questi, da subentrato, per il definitivo 3-0 di Pasalic nella gara di Coppa Italia vinta giovedì scorso contro la Juventus.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0